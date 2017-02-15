Лещенко ничего не нарушил при покупке квартиры: решение суда

Печерский райсуд Киева закрыл дело о возможном незаконном приобретении экс-журналистом, народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в центре столицы, не найдя в нем состава административного правонарушения, сообщает «Украинская правда».

Соответствующее решение было принято вчера,15 февраля.

Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) просило суд оштрафовать нардепа за нарушения при покупке жилья.

Напомним, скандал вокруг покупки Сергеем Лещенко квартиры площадью 192 кв м в новостройке на улице Франко стоимостью 7,55 млн грн разгорелся в начале сентября. Нардеп сообщил, что часть средств на приобретение квартиры занял у руководителя УП Алены Притулы сроком на 10 лет, остальная часть – это его личные сбережения и сбережения его невесты ди-джея Анастасии Топольськой.

Национальное антикоррупционное бюро в результате проверки обстоятельств покупки квартиры Лещенко выявило два административных правонарушения, связанных с коррупцией.По мнению агентства, при покупке квартиры Лещенко получил от застройщика подарок в виде скидки, которая более чем в 1300 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки - около 1,802 млн грн). Результаты этой проверки Бюро передало в НАПК.

В декабре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что дело по одному из правонарушений закрыто.

Фото: zn.ua