Лариса Денисенко отменила презентацию книги «Майя и ее мамы» из-за угроз

Писательница, автор программ и радиоведущая «Громадського радіо» и правозащитник Лариса Денисенко и издательство «Видавництво» отменили премьеру книги «Майя и ее мамы», которая должна была состояться на 24-м международной литературной ярмарке «Форум издателей» во Львове.
Как сообщает в своем Facebook автор книги, презентация отменена поступивших угроз. "Во всех заявлениях с угрозами фигурирует именно моя фамилия.Мне по меньшей мере обидно за этим наблюдать.Всю свою профессиональную жизнь я противодействую насилию и выступаю за толерантность.Именно такое поведение, по мнению как минимум 15 организаций ультраправого толка и церкви маркирует меня как ведьму 21-го века", – написала она.
Как пишет «Українська правда.Життя», книга рассказывает о девочке, которая растет в нетрадиционной семье. Цель книги – научить толерантности.
Презентация отменена, в частности, письма на имя начальника СБУ во Львовской области, мэра Львова Андрея Садового и губернатора Олега Синютки с копией на «Форум издателей». В немговорится о том, что запланированная презентация, а также дискуссия «Готова ли школа говорить с детьми на сложные темы» является "прямым посягательством на привитие школьникам деструктивных принципов, противоречащих ценностям и традициям, которые испокон веков формировались в украинских семьях".
Заканчивается письмо угрозой:"В случае вашего бездействия мы будем вынуждены самостоятельно принять все возможные меры с целью недопущения проведения откровенно провокационной презентации во Львове".
По словам главы правления форума Александры Коваль, перед этим угрозы поступали в течение месяца через соцсети.
Напомним, на прошлой неделе Лариса Денисенко стала посланником доброй воли ООН в Украине.