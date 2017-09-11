Лариса Денисенко отменила презентацию книги «Майя и ее мамы» из-за угроз

Писательница, автор программ и радиоведущая «Громадського радіо» и правозащитник Лариса Денисенко и издательство «Видавництво» отменили премьеру книги «Майя и ее мамы», которая должна была состояться на 24-м международной литературной ярмарке «Форум издателей» во Львове.

Как сообщает в своем Facebook автор книги, презентация отменена поступивших угроз. "Во всех заявлениях с угрозами фигурирует именно моя фамилия.Мне по меньшей мере обидно за этим наблюдать.Всю свою профессиональную жизнь я противодействую насилию и выступаю за толерантность.Именно такое поведение, по мнению как минимум 15 организаций ультраправого толка и церкви маркирует меня как ведьму 21-го века", – написала она.