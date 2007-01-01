Квота Ахметова. Комитет Сюмар рекомендовал Раде к рассмотрению шесть кандидатов в члены Нацсовета

Изначально комитет получил заявление от 12 кандидатов, двое сошли с дистанции до заседания – гендиректор студии «Весы» Виталий Гуриненко и директор и совладелец николаевского телеканала «Так-ТВ» Глеб Головченко. По словам главы Комитета, народного депутата «Народного фронта» Виктории Сюмар, первый был снят «Оппозионным блоком», второй сам отозвал заявление. Головченко подавался от Национального союза журналистов Украины, николаевский телеканал – его семейный бизнес.

В результате, заслушав кандидатов, комитет рекомендовал Раде следующих шесть:

Валентина Руденко– советник экс-президента Виктора Ющенко, в прошлом – PR-директор телеканалов «1+1» и российского СТС, заместители главы Секретариата президента Виктора Ющенко, выдвинута от «Радикальной партии»;

Максим Оноприенко– гендиректор запорожской телекомпании TV5, входящей в пул региональных телеканалов медиахолдинга Рината Ахметова (заявка подана от «Всеукраинской ассоциации вещания громад»);

Владимир Чемес (также от «Всеукраинской ассоциации вещания громад») – адвокат, учредитель общественной организации «Фонд содействия свободе слова»; в 2007-м защищал интересы Николая Княжицкого (нынешнего народного депутата «Народного фронта») в конфликте с собственником газеты «24» Владимиром Костериним; в 2010-х числился советником по правовым вопросам гендиректора канала «Украина» – главного вещателя «Медиа Группы Украина»; был членом юридического комитета «Индустриального телевизионного комитета» от «Украины»; набрал меньше всех голосов (трое членов комитета воздержались при голосовании);

Александр Глущенко– директор ОТТ-сервиса «Омега ТВ» (компания работает исключительно как клиентский сервис интернет-провайдеров, его сооснователь, в частности, Вадим Алимов с Maximum-Net), основатель портала о медиа «Медиасат»; выдвинут «Всеукраинской ассоциацией вещания громад»;

Евгений Лахно, экс-заместитель начальника управления распространения радиовещания радиостанций «Украинского радио» Национальной общественной телерадиокомпании Украины (ушел с должности в октябре по соглашению сторон); выдвинут «Всеукраинской ассоциацией вещания громад»;

Андрей Шаповалов– менеджер филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины «UA:Донбасс»; экс-гендиректор Луганской ОГТРК; был директором луганского филиала НОТУ до объединения с донецким филиалом; член правления Национального союза журналистов Украины, выдвинут НСЖУ.

Решение не были приняты по следующим четырем кандидатам:

Лаврентий Малазония (от «Оппоблока») – экс-руководитель новостного продакшена телеканала «Интер» («Национальные информационные системы»); сотрудничает с нардепом от «Оппоблока» и совладельцем группы «Интер» Сергеем Левочкиным (был исключен из фракции 20-го ноября); член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (от того же «Оппоблока»);

Александр Мельничук (от всеукраинской общественной организации «Центр розвитку "Медіафорум"») – экс-генпродюсер НТН (группа «Интер»), экс-менеджер НТКУ (был уволен после создания на его базе общественного вещателя), экс-глава пресс-службы Владимира Гройсмана, а сегодня – продюсер тематических телеканалов группы «Евромедиа» генпродюсера «Евровидения» Павла Грицака («История ЕМ», «Репетитор ТВ» и Farmer&Agro TV);

Павел Миколюк (от «Украинской антипиратской ассоциации») – директор юридической фирмы «Виндекс», которая защищает интересы «Медиа Группы Украина»;

Александр Харебин (от общественной организации «Лабораторія законодавчих ініціатив») – политконсультант, экс-заместитель директора НТКУ;

Лаврентий Малазония, как объяснила Сюмар, не успел пройти спецпроверку, в аппарате комитета были замечания к несвоевременной подачи всех документов – кандидат доносил их после окончание срока подачи заявлений. Остальная тройка кандидатов была выдвинута общественными организациями, которые не доказали комитету своего всеукраинского статуса (только такие организации имеют право выдвигать кандидатов в члены Нацсовета).

Согласно процедуре, комитет обязан согласовать кандидатов, заявления которых поданы без нарушений. После этого кандидаты будут вынесены на голосование в Верховной раде. Когда будет голосование – не сообщили. Сразу несколько собеседников «Телекритики» рассказали, что восьмой член Нацсовета – это «квота» Рината Ахметова. Таким образом, можно предположить, что депутатам придется выбирать среди четырех кандидатов, у которых есть связь с «Медиа Группой Украина» – Валентина Руденко, Павел Мыколюк (если пройдет проверку), Максим Оноприенко и Владимир Чемес. Больше всего шансов у Валентины Руденко. «Радикальная партия» имеет тесные связи с Ринатом Ахметовым, глава партии – Олег Ляшко, лидирует по количеству заказных сюжетов в эфире новостей «Сегодня» телеканала «Украина».