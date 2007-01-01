Квота Ахметова. Комитет Сюмар рекомендовал Раде к рассмотрению шесть кандидатов в члены Нацсовета

Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики в среду, 21 ноября, на своем заседании подвел итоги объявленного в июле конкурса на вакантное место члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Из десяти кандидатов комитет рекомендовал Верховной раде к рассмотрению шесть, остальные четыре пока не прошли спецпроверку, до которой члены комитета не будут принимать решения по ним.
«Телекритика» побывала на заседании комитета и насчитала как минимум четыре кандидата, которые находятся в орбите влияния МГУ.
Кого рекомендовали?
Изначально комитет получил заявление от 12 кандидатов, двое сошли с дистанции до заседания – гендиректор студии «Весы» Виталий Гуриненко и директор и совладелец николаевского телеканала «Так-ТВ» Глеб Головченко. По словам главы Комитета, народного депутата «Народного фронта» Виктории Сюмар, первый был снят «Оппозионным блоком», второй сам отозвал заявление. Головченко подавался от Национального союза журналистов Украины, николаевский телеканал – его семейный бизнес.
В результате, заслушав кандидатов, комитет рекомендовал Раде следующих шесть:
Валентина Руденко– советник экс-президента Виктора Ющенко, в прошлом – PR-директор телеканалов «1+1» и российского СТС, заместители главы Секретариата президента Виктора Ющенко, выдвинута от «Радикальной партии»;
Максим Оноприенко– гендиректор запорожской телекомпании TV5, входящей в пул региональных телеканалов медиахолдинга Рината Ахметова (заявка подана от «Всеукраинской ассоциации вещания громад»);
Владимир Чемес (также от «Всеукраинской ассоциации вещания громад») – адвокат, учредитель общественной организации «Фонд содействия свободе слова»; в 2007-м защищал интересы Николая Княжицкого (нынешнего народного депутата «Народного фронта») в конфликте с собственником газеты «24» Владимиром Костериним; в 2010-х числился советником по правовым вопросам гендиректора канала «Украина» – главного вещателя «Медиа Группы Украина»; был членом юридического комитета «Индустриального телевизионного комитета» от «Украины»; набрал меньше всех голосов (трое членов комитета воздержались при голосовании);
Александр Глущенко– директор ОТТ-сервиса «Омега ТВ» (компания работает исключительно как клиентский сервис интернет-провайдеров, его сооснователь, в частности, Вадим Алимов с Maximum-Net), основатель портала о медиа «Медиасат»; выдвинут «Всеукраинской ассоциацией вещания громад»;
Евгений Лахно, экс-заместитель начальника управления распространения радиовещания радиостанций «Украинского радио» Национальной общественной телерадиокомпании Украины (ушел с должности в октябре по соглашению сторон); выдвинут «Всеукраинской ассоциацией вещания громад»;
Андрей Шаповалов– менеджер филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины «UA:Донбасс»; экс-гендиректор Луганской ОГТРК; был директором луганского филиала НОТУ до объединения с донецким филиалом; член правления Национального союза журналистов Украины, выдвинут НСЖУ.
Решение не были приняты по следующим четырем кандидатам:
Лаврентий Малазония (от «Оппоблока») – экс-руководитель новостного продакшена телеканала «Интер» («Национальные информационные системы»); сотрудничает с нардепом от «Оппоблока» и совладельцем группы «Интер» Сергеем Левочкиным (был исключен из фракции 20-го ноября); член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (от того же «Оппоблока»);
Александр Мельничук (от всеукраинской общественной организации «Центр розвитку "Медіафорум"») – экс-генпродюсер НТН (группа «Интер»), экс-менеджер НТКУ (был уволен после создания на его базе общественного вещателя), экс-глава пресс-службы Владимира Гройсмана, а сегодня – продюсер тематических телеканалов группы «Евромедиа» генпродюсера «Евровидения» Павла Грицака («История ЕМ», «Репетитор ТВ» и Farmer&Agro TV);
Павел Миколюк (от «Украинской антипиратской ассоциации») – директор юридической фирмы «Виндекс», которая защищает интересы «Медиа Группы Украина»;
Александр Харебин (от общественной организации «Лабораторія законодавчих ініціатив») – политконсультант, экс-заместитель директора НТКУ;
Лаврентий Малазония, как объяснила Сюмар, не успел пройти спецпроверку, в аппарате комитета были замечания к несвоевременной подачи всех документов – кандидат доносил их после окончание срока подачи заявлений. Остальная тройка кандидатов была выдвинута общественными организациями, которые не доказали комитету своего всеукраинского статуса (только такие организации имеют право выдвигать кандидатов в члены Нацсовета).
Согласно процедуре, комитет обязан согласовать кандидатов, заявления которых поданы без нарушений. После этого кандидаты будут вынесены на голосование в Верховной раде. Когда будет голосование – не сообщили. Сразу несколько собеседников «Телекритики» рассказали, что восьмой член Нацсовета – это «квота» Рината Ахметова. Таким образом, можно предположить, что депутатам придется выбирать среди четырех кандидатов, у которых есть связь с «Медиа Группой Украина» – Валентина Руденко, Павел Мыколюк (если пройдет проверку), Максим Оноприенко и Владимир Чемес. Больше всего шансов у Валентины Руденко. «Радикальная партия» имеет тесные связи с Ринатом Ахметовым, глава партии – Олег Ляшко, лидирует по количеству заказных сюжетов в эфире новостей «Сегодня» телеканала «Украина».
Почему появилось вакантное место в Нацсовете?
Парламент и президент назначают в Нацсовет по четыре члена. Должность члена Нацсовета по парламентской квоте стала вакантной еще в августе 2016-го, после ухода из Нацсовете Катерины Котенко (Загорий). Чиновница ушла из Нацсовета 2 августа 2016-го по собственной инициативе, в связи с семейными обстоятельствами. После этого комитет дважды объявлял конкурс – в августе и декабре 2016-го, но не подводил итоги.
После затяжного конфликта между президентской и парламентской частью Нацсовета в июне этого года комитет 4 июля объявил новый конкурс на замещение вакантного восьмого места в Нацсовете. Тогда заседания Нацсовета больше месяца не проводились из-за срыва кворума в связи с вопросом продления цифровых лицензий общенациональных телеканалов. Для кворума регулятору нужно собрать шесть из восьми членов регулятора, при отсутствии двух членов Нацсовета, ведомство не проводит заседание – в случае проведения заседания, голосования имеют нелегитимный статус.
В предпоследнем конкурсе участвовали Александр Глущенко, Евгений Лахно, Валентина Руденко и Виталий Гуриненко, они прошли новый конкурс автоматически.
Выбор четвертого члена Нацсовета по парламентской квоте выглядит несколько нелогично, учитывая, что в марте 2019 года – президентские выборы, а в октябре 2019 – парламентские. У большинства членов Нацсовета в июле 2019-го истекает пятилетний срок полномочий. Парламенту уже через полгода придется определиться с назначением еще троих членов регулятора (вместо Ольги Герасимьюк, Олега Черныша и Александра Ильяшенко). Закон запрещает занимать эту должность повторно.
Кандидаты: обсуждение
Поскольку Нацсовет коллегиальный орган, заслушивать кандидатов было не совсем правильно – решения принимаются большинством, членам регулятора нужно искать компромисс. Отдельные кандидаты не особо старались понравиться членам комитета, подготовились к выступлению единицы. Были также те, кто не скрывал, что подались не по своей инициативе. К примеру, Лаврентий Малазония отказался от своей речи, сообщив депутатам, что он работает на телевидении с 1990-го. Кроме Малазонии вопросы к документам были также к Александру Глущенко – доказывая 5-летний опыт работы в СМИ (требование по закону к члену Нацсовета), он предоставил документы с предыдущих мест работы без печати. Вопрос был снят во время заседания, после того как Глущенко предоставил свою трудовую книжку.
Больше всего дискутировали из-за выступленияВладимира Чемеза. Он высказался за расширение полномочий Нацсовета и сообщил, что приложит усилия, чтобы решения Нацсовета были юридически грамотными и ни один суд не имел возможности их отменить. Глава Нацсовета Юрий Артеменко, который присутствовал на заседании, отметил, что юридический отдел регулятора сегодня отлично справляется с судами: «У нас только 3% проигранных дел», – заверил чиновник.
Валентина Руденко гордится, что была в числе тех, кто строил «1+1» в 90-х. Отвечая на вопросы депутатов, говорила о надобности раздачи цифровых тюнеров малоимущим, а также – об информационной безопасности. Максим Оноприенко будет поддерживать региональное телевидение. Андрей Шаповалов выразил поддержку вещателям, которым трудно придерживаться языковых квот, он за регулирование digital-медиа.
Александр Глущенко говорил о борьбе с пиратством, а Павел Мыколюк указывал на неравенство условий деятельности провайдеров, наличие российских телеканалов, которые ведут спутниковое вещание. Члены комитета указали Мыколюку на отсутствие 5-летнего опыта работы в СМИ.
«Телекритика» будет следить за развитием событий вокруг назначения члена Нацсовета.
Фото - Анна Федорук