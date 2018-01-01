«Квартал 95» собрал рекордные 210 тысяч зрителей

«С каждым годом фестивальную сцену мы переносим все глубже и глубже в урочище, тем самым увеличивая площадь для зрителей. В этом году мы перенесли ее еще на 9 метров, но все равно вся территория была занята гостями, и это не может не радовать», – говорит один из организаторов фестиваля и его ведущий Артем Гагарин. – Самое главное, что на фестивале всегда царит непередаваемое праздничное настроение, которое заряжает и нас, артистов, на долгое время».

На фестивале также прошла фан-встреча с актерами сериала «Школа» и концерт группы MOZGI во главе с ее лидером Потапом.

По словам лидера студии “Квартал 95” Владимира Зеленского, такого Дня Независимости в его жизни еще не было.

Напомним, ежегодный фестиваль Kvartal Fest проходит в поселке Подопригоры в урочище между двух холмов. На него съезжаются украинцы со всех регионов страны. На огромной территории под открытым небом проходит ярмарка, различные конкурсы, парад вышиванок и многое другое. Вход на фестиваль бесплатный.