«Квартал 95» проведет два бесплатных концерта

В период больших гастролей у студии «Квартал» запланировано два бесплатных выступления. Первый концерт состоится 24 августа в селе Подопригоры (Сумская область), второй – 25 августа в Северодонецке (Луганская область).

В Подопригоры концерт пройдет в рамках масштабного бесплатного фестиваля Kvartal Fest, который будет организован в формате пикника под открытым небом в живописной долине. Там также будет проходить парад вышиванок, различные конкурсы и народные развлечения.

Фестиваль в прошлом году собрал более 150 000 гостей, побив национальный рекорд по самому массовому мероприятию, в котором участвовала студия «Квартал 95».

На Kvartal Fest гостей ждет фан-встреча с актерами сериала «Школа» и выступление финалистки шоу «Голос країни» Анны Тринчер. Также зрителей фестиваля порадует перформанс Алексея Потапенко (Потап). Ведущим Kvartal Fest в этом году станет Артем Гагарин.

В Северодонецке команда кварталовцев выступит в полном составе на главной сцене города – на площади Победы – в 19:00.