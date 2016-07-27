Курировать интернет в Кремле будет экс-главред Lenta.ru: РБК

Исполнительный директор по медиа российской Rambler & Co. Алексей Гореславский станет заместителем главы управления общественных проектов администрации президента РФ, курирующим интернет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

"Гореславский точно займет этот пост, в течение месяца его оформят", – говорит один из источников.

Сейчас полномочия по курированию российских СМИ в Кремле поделены между двумя первыми замглавы администрации президента Сергеем Кириенко (курирует соцсети) и Алексеем Громовым (традиционные СМИ).

Как известно, ​Гореславский в свое время работал в «Московском комсомольце», «Совершенно секретно. Версия», занимал руководящие должности в журнале «Вслух о…», издательском доме «Час Медиа», «Взгляде», «Интерфаксе», коммуникационном агентстве Agency One. С 2013 года он работал на руководящих позициях в «Афиша-Рамблер-SUP» (позже была преобразована в Rambler & Co.). Среди самых известных активов холдинга: «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.Ru», «Афиша», «Чемпионат.com», LiveJournal, Rambler News Service, «Секрет фирмы».

В начале 2014 он сменил на посту главного редактора Lenta.ru Галину Тимченко. В начале 2016-го Гореславского на этой должности сменил его первый заместитель Александр Белоновский, а сам он остался на руководящей позиции в холдинге.

Фото: Wikipedia.org / Svklimkin