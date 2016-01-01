Курченко подал в суд на Порошенко и «1+1»

Владелец медиахолдинга UMH, бизнесмен Сергей Курченко подал в Печерский районный суд Киева иск к президенту Петру Порошенко и телеканалу «1+1» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает Корреспондент.net (входит в UMH) со ссылкой на его пресс-службу.

Претензия состоит в том, что во время визита в Одессу 7 октября 2016 года Порошенко назвал Курченко преступником, а ТСН показала это в своем вечернем выпуске.

По словам бизнесмена, слово «преступник» в адрес конкретного человека не применяется без наличия соответствующего решения суда."Без обвинительного приговора такое утверждение является клеветой, оскорблением личности и прямым нарушением Конституции Украины. Это знает даже первокурсник юридического вуза. Время знать это и Порошенко – кандидату юридических наук. Я буду защищать свою честь и достоинство в суде", – сказал он, комментируя подачу иска.

В случае если Курченко проиграет суды по этому делу в Украине, он будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

На «1+1» «Телекритике» сообщили, что не получали этого иска, поэтому комментировать ситуацию пока не готовы.

Напомним, в июне ГПУ уведомила Сергея Курченко о подозрении по девяти статьям.

Фото: fc-metalist.com