Куликов, Денисенко, Варда, Савка и Дереш стали послами доброй воли ООН

Глава правления «Громадського радіо», журналист Андрей Куликов, автор программ и радиоведущая «Громадського радіо», правозащитник Лариса Денисенко, телеведущий Слава Варда, писатель Любко Дереш и главный редактор «Издательства Старого Лева» Марьяна Савка стали посланниками доброй воли ООН в Украине.

"Толерантность, терпимость, уважение, миротворческие практики, противодействие агрессии и насилию. Бок о бок с Любко Дереш, Андрей Куликов, Слава Варда, Катя Чили, Михаил Минаков, Марьяна Савка и Евгений Захаров", − написала в своем Facebook Денисенко.