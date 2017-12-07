Куда пропал из Facebook паблик «Баба і Кіт»

Администраторы Facebook без объяснения причин удалили одну из самых популярных развлекательных страниц в украинском сегменте соцсети «Баба і Кіт». Это произошло еще в субботу, 16 декабря, и по состоянию на сегодня она все еще не доступна.

Сам мем «Баба і Кіт» существует довольно давно, а страница в Facebook – более четырех. На ней публиковался в основном юмористический контент с общественно-политическим бекграундом. "Страница уделяла особое внимание острым социальным вопросам, занималась лоббированием позитивного имиджа Украины за рубежом, способствовала молодым художникам, открывая их таланты широкой аудитории", – рассказали создатели страницы изданию AIN.UA. Они также заверили, что не размещали там рекламу и проплаченные посты.