ТЕЛЕКРИТИКА

Куда пропал из Facebook паблик «Баба і Кіт»

Общество

Администраторы Facebook без объяснения причин удалили одну из самых популярных развлекательных страниц в украинском сегменте соцсети «Баба і Кіт». Это произошло еще в субботу, 16 декабря, и по состоянию на сегодня она все еще не доступна.

Сам мем «Баба і Кіт» существует довольно давно, а страница в Facebook – более четырех. На ней публиковался в основном юмористический контент с общественно-политическим бекграундом. "Страница уделяла особое внимание острым социальным вопросам, занималась лоббированием позитивного имиджа Украины за рубежом, способствовала молодым художникам, открывая их таланты широкой аудитории", – рассказали создатели страницы изданию AIN.UA. Они также заверили, что не размещали там рекламу и проплаченные посты.

Бизнес

LIGA.net попало под бан в Facebook после атаки ботов

На момент блокировки на паблик было подписано около 25 млн человек, а недельный охват постов, по словам создателей, превышал 2,5 млн уникальных пользователей. По данным блога о мониторинге социальных медиа YouScan, «Баба і Кіт» был самым цитируемым Facebook-сообществом в украинских СМИ в течение последних трех лет.

Авторы страницы ведут переговоры с администрацией Facebook о ее восстановлении, но пока достигнуть каких-либо договоренностей или хотя бы выяснить причины блокировки не удалось. "Наиболее вероятным представляется, что это могло быть скоординированной атакой российской «фабрики ботов»", – считают администраторы паблика.

Бизнес

Как украинские СМИ работают в условиях новых алгоритмов Facebook

Контент «Баби і Кота» сейчас доступен в Twitter, Telegram-канал и на резервной странице «Баба і Кіт» Facebook, у которой пока что только 65 подписчиков.

Удаление страницы вызвало активное обсуждение среди пользователей соцсети:

Напомним, это не первая блокировка паблика: начиная с 2014 года страница пережила немало попыток закрытия из-за несовершенства и автоматического действия алгоритмов Facebook, а в 2015-м из-за самой большой волны массовых жалоб соцсеть даже удалила ее, восстановив лишь через неделю – после проведения внутреннего расследования.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Общество

Что может новогодний бот от «1+1»

Общество

Крупный университет стал пиратским онлайн-кинотеатром

Популярное на Телекритике



Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Культура

Как Oxxxymiron «порвал» киевскую публику

Дуся

«Нет женскому оргазму»: из-за угроз в Киеве сорвана секс-выставка