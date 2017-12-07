Куда пропал из Facebook паблик «Баба і Кіт»

Администраторы Facebook без объяснения причин удалили одну из самых популярных развлекательных страниц в украинском сегменте соцсети «Баба і Кіт». Это произошло еще в субботу, 16 декабря, и по состоянию на сегодня она все еще не доступна.
Сам мем «Баба і Кіт» существует довольно давно, а страница в Facebook – более четырех. На ней публиковался в основном юмористический контент с общественно-политическим бекграундом. "Страница уделяла особое внимание острым социальным вопросам, занималась лоббированием позитивного имиджа Украины за рубежом, способствовала молодым художникам, открывая их таланты широкой аудитории", – рассказали создатели страницы изданию AIN.UA. Они также заверили, что не размещали там рекламу и проплаченные посты.
На момент блокировки на паблик было подписано около 25 млн человек, а недельный охват постов, по словам создателей, превышал 2,5 млн уникальных пользователей. По данным блога о мониторинге социальных медиа YouScan, «Баба і Кіт» был самым цитируемым Facebook-сообществом в украинских СМИ в течение последних трех лет.
Авторы страницы ведут переговоры с администрацией Facebook о ее восстановлении, но пока достигнуть каких-либо договоренностей или хотя бы выяснить причины блокировки не удалось. "Наиболее вероятным представляется, что это могло быть скоординированной атакой российской «фабрики ботов»", – считают администраторы паблика.
Контент «Баби і Кота» сейчас доступен в Twitter, Telegram-канал и на резервной странице «Баба і Кіт» Facebook, у которой пока что только 65 подписчиков.
Удаление страницы вызвало активное обсуждение среди пользователей соцсети: