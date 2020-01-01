Кто стал победителем второго сезона проекта «Модель XL»

23-летняя девушка достойно проявила себя на дефиле участниц «Модель XL» на показе новой коллекции Андре Тана в рамках Ukrainian Fashion Week. Наталье посчастливилось оказаться среди звезд украинского шоу-бизнеса: Ольги Поляковой, Леси Никитюк, топ-моделей мирового уровня.

Харизма, креативность и красота Натальи Петрик покорили судей настолько, что они поверили в искреннее стремление Натальи развиваться в мире моды.

«Советы судей и поддержка родных добавляли мне сил на протяжении всего проекта. Одержав победу, я задаю себе следующую планку – закрепить нашу страну в мировой модной индустрии "плюс сайз", – говорит Наталья. – Я амбициозная и бесстрашная, ради победы в проекте я готова была идти до последнего. Больше всего я не хотела огорчить своего отца, для которого моя победа очень важна».

Какой же приз получила победительница проекта? Наталью пригласили на профессиональную фотосессию в Париже. Уже в декабре на обложке культового глянца Elle мы увидим ее в новом образе. Также Наталья станет лицом новой линии одежды для пышных девушек от Андре Тана.