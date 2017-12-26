Ксения Собчак пришла на помощь Алексею Навальному

По словам Собчак, выборы – "единственный способ что-то изменить", поэтому "их бойкот неэффективный и вредный метод". "[Бойкот] не снизит явку, но увеличит проценты Путина. И позволит ему получить желаемые 70 процентов", – добавила она.

Как стало известно, 25 декабря Центральная избирательная комиссия России из-за судимости отказалась регистрировать Алексея Навального в качестве кандидата в президенты. В ответ оппозиционер объявил о "забастовке избирателей".

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. КПРФ выдвинула в президенты директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, Партия малого бизнеса – своего председателя Юрия Сидорова, Монархическая партия – основателя Антона Бакова. Ксения Собчак будет баллотироваться от партии «Гражданская инициатива». Также о своем участии в выборах заявляли Владимир Путин (как самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.