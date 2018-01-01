Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты России

Российская телеведущая Ксения Собчак объявила о решении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году. Одновременно запустился сайт под названием «Собчак против всех», созданный специально к выборам, сообщает русская служба BBC..

"Мне 36 лет и я решила баллотироваться в президенты. Я против всех, кто обычно этим правом пользуется. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех", – заявила она.

По словам пресс-секретаря журналистки Ксении Чудиновой, подробностями о своих планах Собчак поделится позже."О том, кто возглавит предвыборный штаб, как Ксения Собчак планирует собрать 300 тыс. подписей и может ли она снять свою кандидатуру в пользу единого кандидата от оппозиции, если на выборы будет допущен Навальный, Собчак расскажет на большой пресс-конференции, которая состоится в ближайший вторник (24 октября. – ТК)", – сказала она.

Выступая на телеканале «Дождь» вскоре после объявления о своем решении баллотироваться в президенты РФ, Собчак сообщила, недавно встречалась с Путиным и уведомила его о своем намерении."Мне показалось, хотя я не настолько близко знаю реакции президента, что ему не понравилось", – отметила телеведущая.

Кроме того, Собчак намерена добиваться снятия обвинений с оппозиционера Алексея Навального, который также планирует баллотироваться в президенты, но, как уточнил российский центризбирком, не сможет этого сделать из-за наличия судимости. По ее словам, если Навального все же зарегистрируют, она готова обсудить с ним снятие своей кандидатуры, чтобы он стал единственным кандидатом. "Если его не зарегистрируют, то должен быть голос, который будет услышан", – добавила Собчак.

Фото: Instagram Ксении Собчак