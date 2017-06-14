ТЕЛЕКРИТИКА

Крупный университет стал пиратским онлайн-кинотеатром

Общество

Третье по величине британское учебное заведение (с годовым доходом 1,32 млрд фунтов) University College London уличено в пиратском распространении фильмов на своем сайте.

Как оказалось, кроме того, что на нем размещена вся необходимая для абитуриентов и студентов информация, на сайте существует раздел Self-Access Centre. В нем содержится большая коллекция художественных и документальных (например, производства BBC) фильмов, в том числе новинки проката. Всего – более чем 700 лент.

"Они были подобраны, чтобы помочь вам практиковаться в изучении английского языка. Видеоматериалы включают художественные и документальные фильмы, которые можно посмотреть онлайн. Для этого вам нужно зайти на сайт под вашим профилем", – говорится на сайте UCL. Там подчеркивается образовательная цель проекта, поэтому просмотр фильмов всегда сопровождается вопросами, заметками и различными упражнениями.

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Но проблема в том, что вся база может быть доступна и без университетского аккаунта. Для этого достаточно лишь зайти по незащищенной ссылке. И, по данным портала TorrentFreak, ссылки на фильмы из этой библиотеки распространялись в соцсетях и на различных онлайн-ресурсах с 2016 года. В основном это делалось пользователями с Ближнего Востока и России.

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