Крупный университет стал пиратским онлайн-кинотеатром

Третье по величине британское учебное заведение (с годовым доходом 1,32 млрд фунтов) University College London уличено в пиратском распространении фильмов на своем сайте.

Как оказалось, кроме того, что на нем размещена вся необходимая для абитуриентов и студентов информация, на сайте существует раздел Self-Access Centre. В нем содержится большая коллекция художественных и документальных (например, производства BBC) фильмов, в том числе новинки проката. Всего – более чем 700 лент.

"Они были подобраны, чтобы помочь вам практиковаться в изучении английского языка. Видеоматериалы включают художественные и документальные фильмы, которые можно посмотреть онлайн. Для этого вам нужно зайти на сайт под вашим профилем", – говорится на сайте UCL. Там подчеркивается образовательная цель проекта, поэтому просмотр фильмов всегда сопровождается вопросами, заметками и различными упражнениями.