Крупнейшие мировые каналы платили миллионые взятки чиновникам FIFA

Несколько крупнейших мировых телеканалов, включая Fox Sports, давали взятки чиновникам международной федерации футбольных ассоциаций FIFA, чтобы обеспечить себе получение правна трансляции футбольных турниров Южной Америки. Как пишет The Guardian, об этом рассказал в суде Нью-Йорка ключевой свидетель по делу о коррупции в FIFA.

Им является экс-глава аргентинской компании Torneos y Competencias, которая является лидером в области спортивного маркетинга,Алехандро Бурцако. Он сообщил, что его компания и еще пять других (включая телесети Globo из Бразилии и мексиканскую Grupo Televisa) давали взятки, размер которых составлял миллионы долларов, официальным лицам FIFA.