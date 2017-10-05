Крупнейшие мировые каналы платили миллионые взятки чиновникам FIFA

Несколько крупнейших мировых телеканалов, включая Fox Sports, давали взятки чиновникам международной федерации футбольных ассоциаций FIFA, чтобы обеспечить себе получение правна трансляции футбольных турниров Южной Америки. Как пишет The Guardian, об этом рассказал в суде Нью-Йорка ключевой свидетель по делу о коррупции в FIFA.
Им является экс-глава аргентинской компании Torneos y Competencias, которая является лидером в области спортивного маркетинга,Алехандро Бурцако. Он сообщил, что его компания и еще пять других (включая телесети Globo из Бразилии и мексиканскую Grupo Televisa) давали взятки, размер которых составлял миллионы долларов, официальным лицам FIFA.
Всего в рамках дела о коррупции в FIFA проводится более 40 расследований; 23 человека, среди которых и Бурцако (по обвинению в мошенничестве и отмывании денег), уже признаны виновными.
По словам Бурцако, он заплатил старшим должностным лицам, включая президента Ассоциации футбола Аргентины и вице-президента FIFA Хулио Грондона, взятки в размере от $500 тыс. до $1 млн, чтобы обеспечить продление прав. Эти взятки давали в дополнение к ежегодным взяткам в размере от $300 тыс. до $1,3 млн шести должностным лицам Южноамериканской конфедерации футбола Conmebol.