Крымский суд приговорил Николая Семену к 2,5 годам условно

Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя сегодня, 22 сентября, объявил приговор крымскому журналисту, автору «Радио Свобода» и «Крым.Реалии» Николаю Семене,

издание «Крым.Реалии».

Так, журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Накануне Семена выступил в суде с последним словом, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, это скажется на всей журналистике в России.