Крымский суд приговорил Николая Семену к 2,5 годам условно

Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя сегодня, 22 сентября, объявил приговор крымскому журналисту, автору «Радио Свобода» и «Крым.Реалии» Николаю Семене,сообщает издание «Крым.Реалии».
Так, журналисту назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
Накануне Семена выступил в суде с последним словом, и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, это скажется на всей журналистике в России.
Государственный обвинитель просил суд приговорить журналиста к трем годам лишения свободы условно.
Напомним, весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с изданием «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»). В отношении Семены тогда возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России, запретили ему покидать полуостров и заниматься журналистской деятельностью.
7 декабря следователь предъявил журналисту обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 280.1. Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). Дело состоит из 6 томов. На допросе ФСБ Семена сказал, что в своих материалах реализовывал право на свободное выражение мнения.
Фото: ua.krymr.com