Крымский суд начинает рассмотрение дела против Семены

Железнодорожный районный суд Симферополя сегодня, 20 марта, приступает к рассмотрению по существу дела против крымского журналиста Николая Семены, которого ФСБ России подозревает в сепаратизме за публикации в СМИ, сообщают «Крым.Реалии».

Предварительное заседание по делу состоялось в конце февраля. Тогда защита журналиста выразила претензии к лингвистической экспертизе.

Напомним, весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с изданием «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»). В отношении Семены тогда возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России, запретили ему покидать полуостров и заниматься журналистской деятельностью.

7 декабря следователь предъявил журналисту обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 280.1. Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). Уголовное дело состоит из 6 томов.На допросе ФСБ Семена сказал, что в своих материалах реализовывал право на свободное выражение мнения.

Фото: Svoboda.org