Кремль хочет извинений от канала Fox News за Путина-«убийцу»

Администрация российского президента потребовала извинений от американского телеканала Fox News, ведущий которого во время интервью президента США Дональда Трампа назвал Владимира Путина убийцей, сообщает «Интерфакс».

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными. Конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой компании", - говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью с Трампом ведущий Fox News Билл ОʼРайли спросил его об отношении к Путину. Когда американский президент сказал, что уважает своего российского коллегу, ведущий заметил: "Но он же убийца". На что Трамп ответил, что в США тоже много убийц.

Ответ американского президента Песков комментировать отказался.

О конфликте Трампа и американских СМИ смотрите в сюжете программы «Спецкор» на канале «2+2»: