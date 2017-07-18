Конкурс Magnum Photography Awards определился с победителями

Жюри ежегодного конкурса Magnum Photography Awards, который проводится при совместной поддержке международного фотоагентства Magnum и журнала LensCulture, объявило имена победителей, сообщает Bird In Flight.
Работы конкурсантов в этом году оценивали фотографы Magnum Дэвид Херн, Алек Сот, Сьюзан Майзелас, креативный директор фонда Aperture Лесли Мартин, главный редактор LensCulture Джим Каспер и др.
Так, в число победителей вошли 12 фотографов, работы которых оказались лучшими в шести номинациях – «Уличная фотография», «Фотожурналистика», «Документальная фотография», «Портрет», «Художественное фото» и «Открытая номинация», в каждой из которых призеры определялись в категориях «Серия» и «Одна фотография».
В частности, победу в категории «Фотожурналистика (Серия)» одержал фотограф Джейсон Флорио, а в «Фотожурналистике (Одно фото)» – Шимон Барыльски.
Работы победителей в других номинациях:
Лучшие снимки конкурса будут представлены на тематической выставке в Лондоне и опубликованы на крупных интернет-ресурсах, в частности на сайте BBC, который будет регулярно публиковать поданные на конкурс фотографии, а работам победителей посвятит отдельные материалы. Также предусмотрены денежные призы: авторы лучших серий получат по $3 тыс., лучших снимков – по $1,5 тыс.
С работами победителей прошлогоднего конкурса можно ознакомиться здесь.
Заглавное фото: Победитель в номинации «Портрет (Серия)» Лиза Ривера