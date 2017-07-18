Конкурс Magnum Photography Awards определился с победителями

Жюри ежегодного конкурса Magnum Photography Awards, который проводится при совместной поддержке международного фотоагентства Magnum и журнала LensCulture, объявило имена победителей, сообщает Bird In Flight.

Работы конкурсантов в этом году оценивали фотографы Magnum Дэвид Херн, Алек Сот, Сьюзан Майзелас, креативный директор фонда Aperture Лесли Мартин, главный редактор LensCulture Джим Каспер и др.

Так, в число победителей вошли 12 фотографов, работы которых оказались лучшими в шести номинациях – «Уличная фотография», «Фотожурналистика», «Документальная фотография», «Портрет», «Художественное фото» и «Открытая номинация», в каждой из которых призеры определялись в категориях «Серия» и «Одна фотография».

В частности, победу в категории «Фотожурналистика (Серия)» одержал фотограф Джейсон Флорио, а в «Фотожурналистике (Одно фото)» – Шимон Барыльски.