ТЕЛЕКРИТИКА

Конкурс Magnum Photography Awards определился с победителями

Общество

Жюри ежегодного конкурса Magnum Photography Awards, который проводится при совместной поддержке международного фотоагентства Magnum и журнала LensCulture, объявило имена победителей, сообщает Bird In Flight.

Работы конкурсантов в этом году оценивали фотографы Magnum Дэвид Херн, Алек Сот, Сьюзан Майзелас, креативный директор фонда Aperture Лесли Мартин, главный редактор LensCulture Джим Каспер и др.

Так, в число победителей вошли 12 фотографов, работы которых оказались лучшими в шести номинациях – «Уличная фотография», «Фотожурналистика», «Документальная фотография», «Портрет», «Художественное фото» и «Открытая номинация», в каждой из которых призеры определялись в категориях «Серия» и «Одна фотография».

В частности, победу в категории «Фотожурналистика (Серия)» одержал фотограф Джейсон Флорио, а в «Фотожурналистике (Одно фото)» – Шимон Барыльски.

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Работы победителей в других номинациях:

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Лучшие снимки конкурса будут представлены на тематической выставке в Лондоне и опубликованы на крупных интернет-ресурсах, в частности на сайте BBC, который будет регулярно публиковать поданные на конкурс фотографии, а работам победителей посвятит отдельные материалы. Также предусмотрены денежные призы: авторы лучших серий получат по $3 тыс., лучших снимков – по $1,5 тыс.

С работами победителей прошлогоднего конкурса можно ознакомиться здесь.

Заглавное фото: Победитель в номинации «Портрет (Серия)» Лиза Ривера

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