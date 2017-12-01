ТЕЛЕКРИТИКА

Конгресс США лишил аккредитации RT, а Госдума запретит посещать ее всем американским журналистам

Общество

Исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США лишил журналистов российского канала RT аккредитации.

Как объясняется в соответствующем уведомительном письме, такое решение связано с тем, что разрешения не могут выдаваться заявителю, нанятому "каким-либо иностранным правительством или его представителем". "После регистрации компании T&R Productions, LLC в качестве иностранного агента (американского оператора RT Network) аккредитация данного СМИ стала незаконной", – сказано в нем.Таким образом, корреспонденты RT обязаны немедленно вернуть аккредитационные карточки.

В ответ на эти действия, сообщают «РИА Новости», Госдума РФ собирается запретить посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ.

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По словам главы комитета по регламенту и контролю Ольги Савастьяновой, в понедельник, 4 декабря, проект соответствующего постановления обсудит комитет по регламенту, во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду – на пленарное заседание, вступит в силу решение сразу же после принятия . Аналогичную меру российские депутаты порекомендуют принять и законодательным собраниям регионов.

"Мы своим решением высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации", – пояснила Савастьянова.

Напомним, в ноябре RT выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя считает его нарушением свободы слова. В ответ на это Россия приняла поправки в российский закон об информации, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам».

Фото: de.wikipedia.org

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