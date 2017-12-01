Конгресс США лишил аккредитации RT, а Госдума запретит посещать ее всем американским журналистам

По словам главы комитета по регламенту и контролю Ольги Савастьяновой, в понедельник, 4 декабря, проект соответствующего постановления обсудит комитет по регламенту, во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду – на пленарное заседание, вступит в силу решение сразу же после принятия . Аналогичную меру российские депутаты порекомендуют принять и законодательным собраниям регионов.

"Мы своим решением высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации", – пояснила Савастьянова.

Напомним, в ноябре RT выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя считает его нарушением свободы слова. В ответ на это Россия приняла поправки в российский закон об информации, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым «иностранным агентам».

Фото: de.wikipedia.org