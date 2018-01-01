ТЕЛЕКРИТИКА

«Комитет защиты журналистов» призывает Порошенко защитить журналистов от репрессий

Общество

Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) считает, что действия Службы безопасности Украины в отношении СМИ несут угрозу свободе слова. Как сообщают «Українські новини», об этом говорится в письме организации к президенту Петру Порошенко.

"В не менее семи отдельных инцидентах, задокументированных CPJ в течение последних двух месяцев, СБУ направила редакциям газет и журналистам обвинения, которые кажутся политически мотивированными и являются ответом на критические сообщения", – говорится в нем.

Среди инцидентов CPJ называет, в частности, требование СБУ к «Украинской правде» об ограничении доступа к одной из ее статей, выдворение российских журналистов из страны, обыск в редакции издания «Страна.ua» и в квартирах его журналистов, обыск в офисе медиахолдинга «Вести» и др.

Кроме того, отмечается в письме, власти делят прессу на дружественную и непатриотичную.

В связи с этим организация призывает Порошенко обеспечить свободную работу журналистов и их защиту от репрессий и призвала его публично осудить действия СБУ, продемонстрировав приверженность защите демократических институтов и европейских ценностей в Украине."СБУ играет важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины. Однако крайне важно, чтобы она воздерживалась от преследования СМИ и целенаправленного воздействия на журналистов в своей работе", – подчеркивает «Комитет защиты журналистов».

Напомним, ранее представители украинских СМИ потребовали от СБУ прекратить давление на СМИ и выполнять свои обязательств, связанные с защитой безопасности страны.

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