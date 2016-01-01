Комитет свободы слова согласовал законопроект об украиноязычных квотах на ТВ

Парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики на вчерашнем заседании рассмотрел доработанный проект закона № 5313, который предусматривает более широкое применение украинского языка в эфире телеканалов путем введения квот, и рекомендовал Верховной раде принять его в первом чтении.

Как сообщает пресс-служба комитета, законопроект направлен на создание гарантий для использования украинского языка на телевидении, поскольку именно оно оказывает значительное влияние на формирование настроений в обществе.

Сейчас телерадиоорганизации могут по своему усмотрению выбирать язык вещания. После принятия документа общенациональные и региональные телеканалы должны будут транслировать не менее 75% передач и фильмов на украинском языке.

Напомним, впервые этот законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 27 октября 2016 года, но в конце января 2017-го проект был отозван и доработан. Новый вариант был внесен в парламент 3 февраля.

По словам главы Рады Андрея Парубия, если законопроект пройдет профильный комитет до 15 марта, то он может быть рассмотрен нардепами в четверг, 16 марта.

Фото: Facebook Виктории Сюмар