Комитет свободы слова согласовал законопроект о языковых квотах на ТВ во втором чтении

Парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует Верховной раде принять проект закона о введении языковых квот на телевидении во втором чтении и в целом.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», члены комитета рассмотрели 159 поправок к законопроекту.В частности, была учтена поправка о защите просветителя языка путем замены понятия «региональные языки» на «язык коренного народа».

Вместе с тем комитет отклонил поправки о снижении квоты на украинский язык до 55% и 35%, внесенных представителями «Оппозиционного блока».

"Наша принципиальная и стратегическая задача - сделать так, чтобы телеканалы весь свой продукт снимали уже на украинском языке", - отметила глава комитета Виктория Сюмар. Однако, по ее мнению, телеканалам необходим переходной период для ситуаций, когда проект уже был снят, но не успел выйти в эфир до начала действия закона. Это поможет каналам создать новый качественный украиноязычный продукт и адаптировать, продублировать иноязычный.

Напомним, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5313, который предусматривает более широкое применение украинского языка в эфире телеканалов путем введения квот.

Документ предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.

Сюмар, которая является одним из авторов проекта закона, прогнозирует его принятие во втором чтении в апреле.

Фото: Facebook «Народного фронта»