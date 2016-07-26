Комитет свободы слова не согласовал законопроект о сурдопереводе на ТВ

Парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной безопасности рекомендовал Верховной раде отправить на доработку законопроект № 6031, предусматривающий улучшение доступа к информации лиц с нарушением слуха. Об этом сообщается на сайте комитета.

Авторы проекта закона предлагают в 2017 году установить долю общего объема телевизионного суточного вещания, адаптированного для восприятия лицами с нарушениями слуха путем перевода на жестовый язык или субтитрования в размере не менее 10% (кроме рекламы), к 2018 году - 20%, а к/или с 2020 года - 50%.

Во время заседания комитета развернулась дискуссия о том, насколько реальной и подъемной для телеиндустрии будет такая высокая планка адаптации. По результатам обсуждения комитет большинством голосов поддержал предложение своего председателя Виктории Сюмар рекомендовать парламенту отправить указанный законопроект на доработку.

Напомним, о разработке законопроекта, предусматривающего улучшение доступа к информации лиц с нарушениями слуха, Госкомтелерадио сообщило в августе. А в декабре он был одобрен правительством.