Комитет Рады одобрил законопроект о поддержке кино с поправками Порошенко

Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3081-д относительно господдержки кинематографа. Он предусматривал, в первую очередь, предоставление господдержки субъектам кинематографа независимо от форм собственности. А реклама национальных фильмов приравнивалась к социальной, то есть могла размещаться бесплатно. Кроме того, документ предусматривал формирование Фонда поддержки кинематографа, в том числе за счет средств общего фонда госбюджета в размере не менее 0,2% его расходов за предыдущий год и доходов с лотерей; государственные субсидии в кино и сериальном производстве.