ТЕЛЕКРИТИКА

Комитет Рады одобрил законопроект о поддержке кино с поправками Порошенко

Общество

Парламентский комитет по вопросам культуры и духовности согласовал законопроект о государственной поддержке кинематографа с внесенными президентом правками. Об этом в своем Facebook сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3081-д относительно господдержки кинематографа. Он предусматривал, в первую очередь, предоставление господдержки субъектам кинематографа независимо от форм собственности. А реклама национальных фильмов приравнивалась к социальной, то есть могла размещаться бесплатно. Кроме того, документ предусматривал формирование Фонда поддержки кинематографа, в том числе за счет средств общего фонда госбюджета в размере не менее 0,2% его расходов за предыдущий год и доходов с лотерей; государственные субсидии в кино и сериальном производстве.

Однако в ноябре Петр Порошенко  воспользовался правом вето  и вернул документ вместе со своими предложениями на доработку. В частности, он считает целесообразным доработать предложенный законом механизм предоставления госсубвенции для возврата части расходов на производство фильма с учетом принципов, определенных бюджетным и налоговым законодательством, изложив его в отдельном законе.

Фото: Facebok Николая Княжицкого



Статьи по теме

Теги