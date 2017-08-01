ТЕЛЕКРИТИКА

Комитет по защите журналистов требует от украинских властей прекратить притеснять СМИ

Общество

Международная неправительственная организация Комитет по защите журналистов (СPJ) осуждает притеснение сотрудников СМИ в нашей стране и призвал власти обеспечить свободную работу прессы, сообщается на сайте организации.

Поводом для такого заявления послужили обыски Службы безопасности в редакции интернет-издания «Страна.ua» и квартирах нескольких его журналистов, а также обвинение народного депутата Дмитрия Тымчука в сторону главы Национального союза журналистов Сергея Томиленко, осудившего действия силовиков, в поддержке антиукраинской деятельности. По словам Томиленко, после этого он начал получать сообщения с угрозами.

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"Украинские власти должны прекратить преследование «Страны», отбросить все обвинения против Игоря Гужвы и прекратить поощрять враждебное отношение к прессе", – сказала координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. По ее словам, политики создают «ядовитую атмосферу» для СМИ, разделяя украинских журналистов на патриотических и непатриотических, тогда как должны поощрять самые разные точки зрения с целью информирования общественности.

Напомним, обыски в редакции «Страны» и квартирах ее журналистов прошли 9 августа. Они проводились в рамках дела о разглашении государственной тайны.

Первый обыск в «Стране» прошел вечером 22 июня, а спустя несколько часов правоохранители задержали Игоря Гужву по подозрению в вымогательстве и получении $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на политика. 24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с залогом в размере 544 тыс. грн.

Фото: Facebook Нины Огняновой

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