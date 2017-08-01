Комитет по защите журналистов требует от украинских властей прекратить притеснять СМИ

"Украинские власти должны прекратить преследование «Страны», отбросить все обвинения против Игоря Гужвы и прекратить поощрять враждебное отношение к прессе", – сказала координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. По ее словам, политики создают «ядовитую атмосферу» для СМИ, разделяя украинских журналистов на патриотических и непатриотических, тогда как должны поощрять самые разные точки зрения с целью информирования общественности.

Напомним, обыски в редакции «Страны» и квартирах ее журналистов прошли 9 августа. Они проводились в рамках дела о разглашении государственной тайны.

Первый обыск в «Стране» прошел вечером 22 июня, а спустя несколько часов правоохранители задержали Игоря Гужву по подозрению в вымогательстве и получении $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на политика. 24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с залогом в размере 544 тыс. грн.