Команда «Киборгов» передаст часть заработанного в прокате семьям погибших за аэропорт

"Наш фильм не о войне, а о мире, который рождается внутри этой войны. В написании сценария принимали участие настоящие «киборги». Каждый день кто-то из них присутствовал на съемочной площадке, и это нам очень помогало", – отметил во время презентации инициативы режиссер Ахтем Сеитаблаев.

По словам главы фонда «Вернись живым» Виталия Дейнеги,сейчас происходит сбор информации о всех погибших в Донецком аэропорту. После сбора денег решения о том, как именно они будут распределены между семьями погибших, принимать будут ветераны войны. "Это первый в моей памяти социально ответственный фильм. У него информационная миссия, и снят он не для кассовых сборов", – добавил он.

Напомним, к съемкам «Киборгов» Ахтем Сеитаблаев приступил в феврале. Фильм стал одним из победителей Восьмого питчинга Госкино. Сумма госфинансирования составила около 24 млн грн, а общая стоимость производства – около 48 млн грн.