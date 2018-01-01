ТЕЛЕКРИТИКА

Команда из Северной Кореи выступит на Олимпиаде в Южной Корее

Ким Чен Ын не шутит

Общество

Блистательный товарищ и верховный лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к народу сообщил, что может отправить северокорейскую команду на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею.


Глава КНДР Ким Чен Ын сообщил, что готов отправить делегацию в Сеул для проведения переговоров по снижению напряженности на Корейском полуострове. Президнет Южной Кореи Мун Чжэ Ин в свою очередь поприветствовал заявление своего коллеги и отметил, что данное заявление является шагом к примирению, однако добавил, что "вопрос регуляции отношений между странами не может рассматриваться отдельно от решения вопроса северокорейской ядерной программы».

Несмотря на то, что КНДР уже пропустила последние сроки подачи заявки на участие в Олимпийских играх 2018, страна еще может отправить своих спортсменов до середины января. Встреча на высшем, министерском уровне между двумя странами назначена на 9 января.

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Северная и Южная Корея по факту до сих пор находятся в состоянии войны с 1950-х годов. Мирный договор между странами так и не был подписан, только документ о прекращении огня. Ким Чен Ын подчеркнул, что кнопка для использования ядерного оружия находится на его столе, однако это заявление касалось возможной агрессии США в сторону "миролюбивой, но ответственной ядерной державы КНДР". 

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