Команда из Северной Кореи выступит на Олимпиаде в Южной Корее

Глава КНДР Ким Чен Ын сообщил, что готов отправить делегацию в Сеул для проведения переговоров по снижению напряженности на Корейском полуострове. Президнет Южной Кореи Мун Чжэ Ин в свою очередь поприветствовал заявление своего коллеги и отметил, что данное заявление является шагом к примирению, однако добавил, что "вопрос регуляции отношений между странами не может рассматриваться отдельно от решения вопроса северокорейской ядерной программы».

Несмотря на то, что КНДР уже пропустила последние сроки подачи заявки на участие в Олимпийских играх 2018, страна еще может отправить своих спортсменов до середины января. Встреча на высшем, министерском уровне между двумя странами назначена на 9 января.