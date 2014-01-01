Основной инстинкт: Колпаков, сложивший полномочия главреда «Медузы», дал комментарий

Как сообщает BBC Russia, источники, знакомые с ситуацией, учтоняют, что речь идет о «харассменте».

«Иван Колпаков сам попросил меня на время снять с него обязанности главного редактора для того, чтобы совет директоров разобрался в ситуации и вынес взвешенное решение», – заявила Тимченко в комментарии BBC Russia.

Сам же Колпаков дал следующий комментарий ресурсу: «Я хочу, чтобы в этой ситуации разобрались без моего участия. Другие комментарии будут возможны только после совета директоров».

Напомним, «Медуза», редакция которой находится в Риге, является одним из самым популярных СМИ в рунете с аудиторией в несколько миллионов пользователей ежемесячно. Издание, которое в 2014 году запустили бывшие журналисты Lenta.ru после конфликта с собственником Александром Мамутом, никогда не раскрывало имена своих инвесторов.