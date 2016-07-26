Клименко уверен, что обыски в «Вестях» связаны с журналистской деятельностью

Бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, которого называют владельцем «Медиа Холдинга Вести Украина», связывает обыски в «Вестях» с журналисткой деятельностью, пишет издание.

"Для меня журналистика и свобода слова – это не пустой звук. Нравится мне, что говорит журналист или нет, – это дело десятое. Но каждый представитель медиа должен иметь право на свою точку зрения. А попирается свобода слова или нет – это уже индикатор демократичности государства. Сейчас – попирается, как никогда ранее", – считает он.

По мнению Клименко, обыски напрямую связаны с расследованием «Вестей.Репортер» о главном военном прокуроре Анатолие Матиосе.

Напомним, в пятницу, 14 июля, Нацполиция и Военная прокуратура провели обыски в редакции газеты и сайта «Вести» и радио. По словам Матиоса, они проводились в рамках расследования дела о "преступной организации Януковича-Клименко". Правоохранители сообщили, что заблокировали имущество «группировки Януковича-Клименко» на сумму $12 млрд.

Фото: Facebook Александра Клименко