Киевский журналист доказал свою правоту на детекторе лжи

Программа с участием Романа Насирова вышла в эфир 2 августа. Темой эфира была контрабанда леса.

«Я предложил ему (Роману Насирову. – Ред.) прийти на программу и ответить насчет контрабанды леса. Мы считали, что это было бы очень резонансно. Так оно и произошло. Мы увидели, что посыпались обвинения. Возможно, он где-то резко ответил, возможно, я поставил какие-то острые вопросы», – предположил Алексей Шевчук.

Проверка на полиграфе подтвердила, что ведущий проекта «ДокаZ» на телеканале ZIK не нарушал закона и не брал взяток за эфир с Романом Насировым.

«По вопросам теста, которые касаются получения взятки в размере $50 тыс. от Романа Насирова за участие в программе «ДокаZ» на телеканале ZIK, у того, кого проверяли, не возникло никаких стойких физиологических реакций. Это дает возможность говорить об искренности его заявлений и отсутствии специально скрываемой информации», – говорится в заключении экспертизы.