Киевский журналист доказал свою правоту на детекторе лжи

Ведущий программы «ДокаZ» Алексей Шевчук прошел проверку на детекторе лжи, которая показала, что журналист не брал взятки от бывшего начальника ДФС Романа Насирова за эфир, в чем его обвиняли ряд украинских СМИ. Теперь журналист готов отстаивать свое честное имя в суде.
Программа с участием Романа Насирова вышла в эфир 2 августа. Темой эфира была контрабанда леса.
«Я предложил ему (Роману Насирову. – Ред.) прийти на программу и ответить насчет контрабанды леса. Мы считали, что это было бы очень резонансно. Так оно и произошло. Мы увидели, что посыпались обвинения. Возможно, он где-то резко ответил, возможно, я поставил какие-то острые вопросы», – предположил Алексей Шевчук.
Проверка на полиграфе подтвердила, что ведущий проекта «ДокаZ» на телеканале ZIK не нарушал закона и не брал взяток за эфир с Романом Насировым.
«По вопросам теста, которые касаются получения взятки в размере $50 тыс. от Романа Насирова за участие в программе «ДокаZ» на телеканале ZIK, у того, кого проверяли, не возникло никаких стойких физиологических реакций. Это дает возможность говорить об искренности его заявлений и отсутствии специально скрываемой информации», – говорится в заключении экспертизы.
Теперь Шевчук и телеканал ZIK готовят иски к изданиям, распространявшим недостоверную информацию о журналисте. Руководство канала считает подобный информационный «вброс» очередной провокацией провластных сил и требует от медиа, уличавших Шевчука во взяточничестве, предоставить доказательства, которые позволили СМИ обвинить журналиста. В случае игнорирования просьбы ZIK обратится в суд и потребует от медиа компенсации репутационных потерь.
Напомним, на прошлой неделе украинские СМИ активно распространяли новости о том, что за появление в качестве гостя в программе «ДокаZ» на телеканале ZIK Роман Насиров заплатил ведущему Алексею Шевчуку 50 тысяч долларов.
По заявлениям СМИ, им об этом сообщил «источник из ближайшего окружения Насирова». По словам этого источника, деньги были уплачены за лояльность ведущего в ходе общения с чиновником, а также за «правильные» вопросы, которые Шевчук задавал Насирову. «Голос.UA» взяло на себя смелость утверждать, что «до самого ZIK вся сумма в $50 тыс не дошла», о чем изданию якобы сообщили сотрудники телеканала.