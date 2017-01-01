Киевляне теперь могут покупать билеты в кино в специальном автомате

У самого крупного столичного кинотеатра «Планета кино» появился киоск самообслуживания.

В настоящее время он только тестируется, но все желающие уже могут им воспользоваться. Совладелец сети Дмитрий Деркач рассказал, что киоск продает билеты, работает с наличными, выдает сдачу и начисляет бонусы.

"Пока в нем нет функции покупки персональных очков, очки надо докупить в «Киномаркете» (первый в Киеве попкорн-бар, где каждый может самостоятельно купить сладости, напитки, фирменные сувениры и т.д. ‒ ТК). Эту функцию добавим в следующих итерациях", ‒ уточнил он.