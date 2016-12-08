ТЕЛЕКРИТИКА

Киберполиция заблокировала украинский онлайн-кинотеатр Qfilm.tv

Общество

Житель Винницкой области создал собственный онлайн-ресурс и в течение года наполнял его пиратским контентом. Серверы он разместил в Киеве, а загружал нелегальные аудио- и видеопроизведения удаленно, сообщает пресс-служба Киберполиции.

"34-летний мужчина, владея методами конспирации, через собственный компьютер осуществлял трансляцию и ретрансляцию аудио- и видеопроизведений без соответствующих документов и разрешений правообладателей – известных международных компаний", – рассказали в правоохранители.

В ходе расследования уголовного производства по факту нарушения авторских прав работа онлайн-кинотеатра Qfilm.tv была заблокирована.Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли компьютер и другие носители информации, а также банковские и sim-карты.

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"В настоящее время изъятая техника направлена на соответствующие экспертизы. Продолжается комплекс следственных действий. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения. Ему грозит до двух лет лишения свободы", – уточнили в Киберполиции.

Напомним, в октябре Киберполиция прекратила работу онлайн-кинотеатра ToVideo.net, появившегося в сети два года назад.

Фото: bbport.ru

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