Киберполиция заблокировала украинский онлайн-кинотеатр Qfilm.tv

Житель Винницкой области создал собственный онлайн-ресурс и в течение года наполнял его пиратским контентом. Серверы он разместил в Киеве, а загружал нелегальные аудио- и видеопроизведения удаленно, сообщает пресс-служба Киберполиции.

"34-летний мужчина, владея методами конспирации, через собственный компьютер осуществлял трансляцию и ретрансляцию аудио- и видеопроизведений без соответствующих документов и разрешений правообладателей – известных международных компаний", – рассказали в правоохранители.

В ходе расследования уголовного производства по факту нарушения авторских прав работа онлайн-кинотеатра Qfilm.tv была заблокирована.Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли компьютер и другие носители информации, а также банковские и sim-карты.