Киберполиция прекратила работу еще одного онлайн-кинотеатра

Сотрудники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота незаконного контента и телекоммуникаций Киберполиции пресекли деятельность онлайн-кинотеатра ToVideo.net, появившегося в сети два года назад.

По данным правоохранителей, за время своей работы ресурс нанес правообладателям ущерб в особо крупном размере (примерная сумма не называется). В связи с этимначато уголовное производство по ст. 176 Уголовного кодекса («нарушение авторских и смежных прав»).

После того как в Киберполицию обратились представители «Украинской антипиратской ассоциации», полицейские провели проверку и установили, что онлайн-кинотеатр без соответствующих документов и разрешений правообладателей, осуществлял трансляцию и ретрансляцию аудио- и видеопроизведений. А по месту жительства системного администратора был проведен обыск.