Киберполиция прекратила работу еще одного онлайн-кинотеатра

Сотрудники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота незаконного контента и телекоммуникаций Киберполиции пресекли деятельность онлайн-кинотеатра ToVideo.net, появившегося в сети два года назад.
По данным правоохранителей, за время своей работы ресурс нанес правообладателям ущерб в особо крупном размере (примерная сумма не называется). В связи с этимначато уголовное производство по ст. 176 Уголовного кодекса («нарушение авторских и смежных прав»).
После того как в Киберполицию обратились представители «Украинской антипиратской ассоциации», полицейские провели проверку и установили, что онлайн-кинотеатр без соответствующих документов и разрешений правообладателей, осуществлял трансляцию и ретрансляцию аудио- и видеопроизведений. А по месту жительства системного администратора был проведен обыск.
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Также обыск проводился и в офисном помещении дата-центра, где находилось серверное оборудование, поддерживающее работу ресурса. По его результатам была изъята компьютерная техника и серверное оборудование, которые направлены на экспертизу.
"После проведения результатов этой экспертизы будет решен вопрос об объявлении подозрения, лицам, которые осуществляли администрирование этого интернет-ресурса", – уточняют в Киберполиции.
Напомним, 15 ноября 2016 года Киберполиция прекратила работу группы онлайн-кинотеатров FS, куда входили fs.to, fs.ua, brb.to и cxz.to. Вскоре о прекращении своей работы заявили и другие популярные онлайн-сервисы Ex.ua и Torrents.Net.UA.
Фото: cyberpolice.gov.ua
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