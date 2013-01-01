В Twitter обнаружена сеть ботов из более 350 тыс. аккаунтов

В социальной сети Twitter была обнаружена масштабная бот-сеть.Она состоит из фальшивых аккаунтов, которые могут использоваться для вывода в тренды новостей, распространения малвари (вредоносной программы), троллинга, а также применялись для политического пиара, сообщает Киберполиция Украины.

Специалисты обнаружили в Twitter более 350 тыс. так называемых «спящих» спамерских роботов. Согласно их отчету, ботнет был найден в ходе анализа 1% случайных англоязычных Twitter-аккаунтов (около 6 млн аккаунтов) и их последних записей. Свою находку они назвали Star Wars-ботнетом, поскольку все эти аккаунты регулярно цитируют случайные отрывки из книг «Звездные войны» и в основном используют для этого Windows Phone-устройства.

Когда исследовали составили географическую карту твитов, опираясь на данные пользователя, то заметили, что более 23 тыс. сообщений были опубликованы с очень странных, явно необитаемых мест: из пустынь, океанов, из Арктики. В результате их проверки было обнаружено, что подавляющее большинство - это случайные цитаты из книг «Звездные войны» (всего специалисты обнаружили отрывки из 11 романов), которые часто обрываются на полуслове и содержат случайный хэштег.