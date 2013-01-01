В Twitter обнаружена сеть ботов из более 350 тыс. аккаунтов

В социальной сети Twitter была обнаружена масштабная бот-сеть.Она состоит из фальшивых аккаунтов, которые могут использоваться для вывода в тренды новостей, распространения малвари (вредоносной программы), троллинга, а также применялись для политического пиара, сообщает Киберполиция Украины.
Специалисты обнаружили в Twitter более 350 тыс. так называемых «спящих» спамерских роботов. Согласно их отчету, ботнет был найден в ходе анализа 1% случайных англоязычных Twitter-аккаунтов (около 6 млн аккаунтов) и их последних записей. Свою находку они назвали Star Wars-ботнетом, поскольку все эти аккаунты регулярно цитируют случайные отрывки из книг «Звездные войны» и в основном используют для этого Windows Phone-устройства.
Когда исследовали составили географическую карту твитов, опираясь на данные пользователя, то заметили, что более 23 тыс. сообщений были опубликованы с очень странных, явно необитаемых мест: из пустынь, океанов, из Арктики. В результате их проверки было обнаружено, что подавляющее большинство - это случайные цитаты из книг «Звездные войны» (всего специалисты обнаружили отрывки из 11 романов), которые часто обрываются на полуслове и содержат случайный хэштег.
"При нанесении на карту, фальшивые геотеги выглядели абсолютно аномально. Но важно отметить, что такую аномалию мог заметить только человек, смотрящий на карту, компьютерные алгоритмы не справились бы с задачей", - отмечают эксперты.
Были выявлены и другие закономерности, характеризующие такие аккаунты: никаких ретвитов и упоминаний других пользователей; у каждого бота было от 10 до 31 друзей; большинство ботов использовали Twitter для Windows Phone.
На основании этих данных специалисты вручную идентифицировали 3 244 бота, а затем создали алгоритм, который продолжил выявлять такие аккаунты автоматически. В результате было выявлено 356 957 аккаунтов, цитирующих «Звездные войны» и подходящих под другие критерии.
В отчете указывается, что ботнет был создан 20 июня 2013 года и публиковал сообщения 150 тыс. раз в день. Однако уже 14 июля активность ботов неожиданно прекратилась, и с тех пор ботнет находится в «спящем» состоянии.
Кроме того, по словам экспертов, кроме Star Wars-ботнета им удалось найти еще один ботнет, даже большего размера (около 0,5 млн аккаунтов), но информация о нем пока не раскрывается.
Напомним, согласно исследованию компании Imperva Incapsula, специализирующейся на онлайн-безопасности, в 2016 году 51,8% интернет-трафика сгенерировали боты, вернув себе, таким образом, лидерство перед человеческим трафиком, который в 2015 году впервые превысил автоматизированный.
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