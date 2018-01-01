КГБ Беларуси называет Павла Шаройко сотрудником украинской разведки

КГБ Беларуси заявляет, что задержанный украинский журналист Павел Шаройко создал в стране агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за вознаграждение собирали для него сведения разведывательного характера в военно-политической сфере. Как сообщает белорусский интернет-портал TUT.BY, об этом на брифинге заявил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

"25 октября 2017 года сотрудниками КГБ при проведении агентурной акции с поличным был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы Главного управления разведки Минобороны для прикрытия ему определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины", – сказал он.

По его словам,в ходе проведения следственных действий сотрудники спецслужбы получили убедительные доказательства противоправной деятельности украинца, наносящей вред национальным интересам Беларуси. Во время обыска якобы были обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее руководству в Киев.

Побяржин также сообщил, что сам журналист признал, что является сотрудником украинской разведки, работающим под прикрытием, и свое звание – полковник. "Он также подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник ГУР Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата", – добавил представитель КГБ.

Он также рассказал, что о задержании Павла Шаройко посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был проинформирован спустя несколько часов, но была достигнута договоренность данные факты не предавать огласке. Поэтому о задержании и стало известно только спустя три недели.

Напомним, в пятницу, 17 ноября, глава НОТУ Зураб Аласания сообщил о задержании белорусскими правоохранителями корреспондента «Українського радіо» в этой стране Павла Шаройко и обвинении его в шпионаже.

Фото: Facebook Дмитрия Семенова