Каждый второй украинец говорит о любви по мобильному телефону: исследование

Каждый второй украинец считает важным говорить о любви по мобильному телефону. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования мобильного оператора «Киевстар» и аналитической компании InMind.

Как сообщает пресс-служба оператора, в преддверии Дня Святого Валентина был проведен онлайн-опрос.Так, 63% украинцев ответили, что говорят о своих чувствах (любви, симпатии, заботе) по мобильному телефону.69% опрошенных считают, что мобильная связь помогает им заботиться о близких людях. А, по мнению67%, звонок – лучший способ передать свои чувства с помощью мобильной связи.

Кроме того, согласно исследованию, почти 60% респондентов, которые находятся в отношениях, пишут своим половинкам раз в день и чаще, среди семейных пар этот показатель ниже – 42%. Женщины и мужчины одинаково романтичны – 44% говорят о своих чувствах с любимыми по мобильной связи.

"Но дамы больше переживают о бытовых вопросах – 53% женщин и только 26% мужчин обсуждают по телефону тему повседневных проблем со своими любимыми. При этом представительницы прекрасной половины более активны в выражении своих чувств в целом – 67% из них проявляют любовь, заботу и симпатию в телефонных разговорах не только с супругами и любимыми, но и с детьми, родителями, друзьями и т.д. Среди мужчин таких 58%", - отмечают в «Киевстаре».