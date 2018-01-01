Кандидатуру Сенцова на премию Сахарова выдвинула крупнейшая фракция ЕП

Впервые сообщение о том, что Европейский парламент может номинировать Олега Сенцова на премию имени Сахарова, Йозвяк появилось 6 сентября, однако тогда он говорил о "некотором количестве депутатов Европарламента", ведь ни одна фракция не делала официального заявления.

Напомним, кандидатов на соискание премии Сахарова традиционно объявляют в сентябре. Имя лауреата премии объявляется в октябре, а в декабре его награждают на пленарном заседании парламента в Страсбурге.

Европарламент основал премию в 1988 году в честь советского физика Андрея Сахарова. Она вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод, защиту прав меньшинств, уважение норм международного права и развитие демократии.

По состоянию на 13 сентября 2018 года режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 123-й день. Требованием Сенцова является освобождение всех политзаключенных украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах. О собственном освобождении Сенцов не просит.

Фото: Украина молодая