«Кандидат» Вакарчук приготовил праздничный сюрприз для украинцев

Специально для концерта “Океан Эльзы” на НСК «Олимпийском» соорудили сцену в форме волны высотой с шестиэтажный дом. Однако, по словам лидера группы, удивлять будут не только визуально. Вакарчук обещает порадовать слушателей грандиозными и искренними номерами. Так, "Океаны"исполнят сразу три музыкальных премьеры: концертные версии песен «В небо жене», «Без тебе» и новую композицию «Скільки нас», которую фронтмен планирует спеть вместе со всем стадионом.

К группе присоединятся шесть бэк-вокалистов и духовая секция из четырех человек. Концерт откроет специально приглашенный музыкальный этно-бэнд «ДахаБраха».

Ведущими трансляции концерта “Океан Эльзы” станет звездная пара Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Концерт в прямом эфире можно будет увидеть уже в эту пятницу 24 августа в 22:10 на телеканале «1+1» .

Напомним, недавно еще один возможный кандидат на президентское кресло шоумен Владимир Зеленский отшутился насчет участия Вакарчука в предстоящих выборах.