ТЕЛЕКРИТИКА

«Кандидат» Вакарчук приготовил праздничный сюрприз для украинцев

Общество

24 августа в День Независимости Святослав Вакарчук в составе группы “Океан Эльзы” даст концерт в НСК Олимпийский (Киев). Для тех, кто не сможет присутствовать на выступлении лично, телеканал “1+1” будет вести прямую трансляцию.


В интервью каналу «1+1», Вакарчук, о котором сегодня в шутку (или нет) говорят, как о кандидате на пост президента, рассказал о подготовке к масштабному перфомансу в Киеве.

_

_

Специально для концерта “Океан Эльзы” на НСК «Олимпийском» соорудили сцену в форме волны высотой с шестиэтажный дом. Однако, по словам лидера группы, удивлять будут не только визуально. Вакарчук обещает порадовать слушателей грандиозными и искренними номерами. Так, "Океаны"исполнят сразу три музыкальных премьеры: концертные версии песен «В небо жене», «Без тебе» и новую композицию «Скільки нас», которую фронтмен планирует спеть вместе со всем стадионом.

К группе присоединятся шесть бэк-вокалистов и духовая секция из четырех человек. Концерт откроет специально приглашенный музыкальный этно-бэнд «ДахаБраха».

Ведущими трансляции концерта “Океан Эльзы” станет звездная пара Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Концерт в прямом эфире можно будет увидеть уже в эту пятницу 24 августа в 22:10 на телеканале «1+1» . 

Напомним, недавно еще один возможный кандидат на президентское кресло шоумен Владимир Зеленский отшутился насчет участия Вакарчука в предстоящих выборах.

Статьи по теме

Главное в разделе

Общество

Телеэтика: кто такой Уильям Говард Рассел?

Общество

«Квартал 95» проведет два бесплатных концерта

Популярное на Телекритике



Дуся

Леся Никитюк и ее светловолосая армия научат отбирать деньги у мужчин

Бизнес

«112 Украина» покажет реалити о борьбе за парламентское кресло

Бизнес

Телерейтинги: с днем рождения, чувак

Дуся

Мастерство фуд-порно по-украински