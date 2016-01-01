Канал «Украина» огласил кастинг на шоу по формату The Brain

«Если у вас стереоскопическое зрение, абсолютный слух, вы научились расшифровывать QR-коды или раскрыли секрет баланса – заявите о своих уникальных способностях на всю страну и получите главный денежный приз. Телеканал «Украина» ищет невероятных людей, которым есть чем удивить страну. Заполнить анкету для участия можно на сайте casting.kanalukraina.tv или позвонив по номеру (093) 604 88 67», - говориться в сообщении телеканала.

Канал готовит интеллектуальное шоу «Удивительные люди» по формату The Brain (Endemol Shine Group). Это игровое талант-шоу, участникам которого предлагаются интеллектуальные и физические испытания, прохождение которых не под силу обычным людям. Оценивают достижения конкурсантов 4 знаменитости. В финале за победителя будут голосовать телезрители, он получает денежный приз. Шоу выйдет в эфир на 2019-й, выйдет 10 эпизодов по 90 минут.

Созданием оригинальной версии The Brain занималась Endemol Shine Germany, первый выпуск вышел в эфир 7 марта 2017 года. Права на адаптацию формата в Украине изначально приобрел канал СТБ, но позже отказался от проекта из-за больших затрат в производстве. Российская адаптация шоу носит название«Удивительные люди». Проект впервые вышел на телеканале "Россия-1" 25 сентября 2016 года. За это время вышло 3 сезона шоу.

Фото - скриншот c YouTube