Канал Мураева снова подожгли, он пообещал «построить новое и жить»

Напомним, это не первый случай поджога телеканала политика. Еще 15 октября в Киеве загорелось здание электротехнического завода «Транссигнал» на улице Жилянской, где, как оказалось, находится помещение нового телеканала Мураева. Первым об этом сообщил у себя в Facebook бывший министр транспорта Евгений Червоненко. Он утверждал, что возгорание произошло непосредственно в помещениях телеканала «Наш». Вскоре и сам Евгений Мураев подтвердил информацию.

В середине октября стало известно, что новый вещатель внефракционного нардепа и лидера партии «Наши» Евгения Мураева выйдет в эфир 7 ноября и будет называться «Наш».

На YouTube-канале «Телеканал НАШ» также разместили ролик о некой виртуальной студии, для которой объявили поиск «невиртуальных» ведущих.

Как ранее сообщала «Телекритика», у телеканала оставался нерешенным вопрос лицензии на вещание. Евгений Мураев ищет на рынке телеканал со спутниковой лицензией для его покупки. Старт вещания запланирован на 7 ноября. В числе менеджмента нового канала значится экс-директор NewsOne Елена Рудик.

Фото: Max Shevchenko