Канал Мураева снова подожгли, он пообещал «построить новое и жить»

В ночь на 29 октября вспыхнул пожар на первом этаже здания со студией канала «Наш» украинского политика Евгения Мураева, о чем он сам сообщил на своей странице в Facebook спустя сутки.
«Вчера в 22:10 на первом этаже здания, в котором будет построен телеканал «Наш» произошел очередной пожар. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили, последствия устраняем», – написал Мураев, отметив, что Украина «стремительно катится в 90-е и по уровню жизни, и по криминогенной обстановке». Он также посоветовал тем, кого подозревает в содеянном, «выбрать спокойную старость».
«Ваше время ушло. А мы выметем мусор, все починим, построим новое и будем жить», – заключил политик. К посту он прикрепил видео с камеры наблюдения.
Напомним, это не первый случай поджога телеканала политика. Еще 15 октября в Киеве загорелось здание электротехнического завода «Транссигнал» на улице Жилянской, где, как оказалось, находится помещение нового телеканала Мураева. Первым об этом сообщил у себя в Facebook бывший министр транспорта Евгений Червоненко. Он утверждал, что возгорание произошло непосредственно в помещениях телеканала «Наш». Вскоре и сам Евгений Мураев подтвердил информацию.
В середине октября стало известно, что новый вещатель внефракционного нардепа и лидера партии «Наши» Евгения Мураева выйдет в эфир 7 ноября и будет называться «Наш».
На YouTube-канале «Телеканал НАШ» также разместили ролик о некой виртуальной студии, для которой объявили поиск «невиртуальных» ведущих.
Как ранее сообщала «Телекритика», у телеканала оставался нерешенным вопрос лицензии на вещание. Евгений Мураев ищет на рынке телеканал со спутниковой лицензией для его покупки. Старт вещания запланирован на 7 ноября. В числе менеджмента нового канала значится экс-директор NewsOne Елена Рудик.
Фото: Max Shevchenko