Канал «1+1» возмущен запретом «Сватов»

Телеканал «1+1», в эфире которого выходил сериал «Сваты», выразил возмущение в связи с решением Госкино об отмене госрегистрации и признании недействительными прокатных удостоверений ленты после попадания в черный список актера Федора Добронравова.
Канал отмечает, что группа 1+1 media, в которую он входит, первой инициировала ряд законодательных процессов по очистке эфира от российского продукта (в частности, закон о запрете сериалов, прославляющих российские войска и спецназовцев). "Сейчас в него входят и те, кто напрямую поддерживал оккупантов и стрелял по украинским солдатам, и те, кто внес огромный вклад в развитие кино и телевидения, но оказался среди подписантов фиктивных пропагандистских писем российского правительства", – добавляют на телеканале.
Одной из причин внесения имени актера в черный список и запрета «Сватов» стали его высказывания о Крыме. Но тогда непонятно, отмечают на «1+1», почему вопрос о запрете сериала встал именно сейчас и почему другие сериалы и фильмы с участием Добронравова, которые показывались на украинском ТВ, остались без внимания; также непонятна избирательность решений относительно внесения российских актеров в черный список, так как много артистов продолжают участвовать в съемках и гастролях в Крыму, при этом в список они не попали.
"Если причиной запрета сериала стал визит Добронравова в оккупированный Крыму, то мы обращаемся ко всем госорганам, регулирующим этот вопрос, с просьбой разъяснить, какие из продуктов, в которых он принимал участие, еще будут запрещены, а также когда будут приняты аналогичные действия по следующим лицам, которые также посещали Крым для участия в съемочных процессах или с гастролями, о чем есть свидетельства в общедоступных источниках: в частности, Леонид Кулагин, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Татьяна Лютаева, Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Александр Головин и другие", – говорят на телеканале.
Кроме того, «1+1» призвал к открытой дискуссии по поводу необходимости определения четких и прозрачных критериев для принятия подобных решений, чтобы это не напоминало «охоту на ведьм».
Вместе с тем замминистра культуры Юрий Рыбачук не исключил, что «Сватов» разрешат показывать в Украине в случае замены Добронравова другим актером."Если создатели сериала примут решение, что им для сохранения телесериала и продолжения его трансляции стоит заменить кем-то этого актера на другого, это будет одна история. Сейчас мы говорим о факте, который есть", – сказал он в эфире канала «112 Украина».
На вопрос ведущей о том, какие еще сериалы и фильмы будут запрещены, Рыбачук ответил, что готового подобного списка нет, так как у Минкультуры отсутствуют такие полномочия. "Но можно посмотреть на черный список, там сейчас 114 лиц", – отметил он.
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