Канал «1+1» возмущен запретом «Сватов»

Одной из причин внесения имени актера в черный список и запрета «Сватов» стали его высказывания о Крыме. Но тогда непонятно, отмечают на «1+1», почему вопрос о запрете сериала встал именно сейчас и почему другие сериалы и фильмы с участием Добронравова, которые показывались на украинском ТВ, остались без внимания; также непонятна избирательность решений относительно внесения российских актеров в черный список, так как много артистов продолжают участвовать в съемках и гастролях в Крыму, при этом в список они не попали.

"Если причиной запрета сериала стал визит Добронравова в оккупированный Крыму, то мы обращаемся ко всем госорганам, регулирующим этот вопрос, с просьбой разъяснить, какие из продуктов, в которых он принимал участие, еще будут запрещены, а также когда будут приняты аналогичные действия по следующим лицам, которые также посещали Крым для участия в съемочных процессах или с гастролями, о чем есть свидетельства в общедоступных источниках: в частности, Леонид Кулагин, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Татьяна Лютаева, Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Александр Головин и другие", – говорят на телеканале.