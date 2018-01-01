Госбюджет 2019: киношный «миллиард» и поддержка СМИ

Соответствующая информация указана в госбюджете на 2019 год, принятом в ночь на 23 ноября. «Телекритика» предлагает ознакомиться с этими цифрами детальнее.

Общественное вещание. В 2019-м Верховная рада выделила НОТУ 1 млрд 100 гривен. Это на 223 млн гривен больше выделенной в этом году суммы. В 2018-м НОТУ получила из госбюджета 776 млн грн вместо прописанных по закону 1,5 млрд грн. Изначально в поступившем в парламент от Кабинета министров документе фигурировала другая сумма – 1 млрд 816 млн 100 тыс. гривен.

Напомним, в первом чтении бюджет НОТУ был урезан в пользу медицины (поправки нардепов от «Возрождения» Антона Яценко и Виктора Бондаря). Глава НОТУ Зураб Аласания после этого сообщил, что, если конечная сумма дотации будет меньше 1 млрд гривен, компания закроет региональные филиалы. Как известно, общественный вещатель объединяет два общенациональных телеканала («Перший» и «Культура»), 25 областных телеканалов и три общенациональные радиостанции («Украинское радио», «Проминь» и «Культура»).

Иновещание. Мультимедийная платформа иновещания, которая объединяет международный информационный телеканал UATV и информационное агентство «Укринформ», получит в следующем году 424 млн 716 тысяч гривен. Это на 33,5 млн меньше бюджета МПИ на этот год – 458,2 млн грн.

Общий бюджет Министерства информационной политики (учредителя МПИ) сокращен на 316,5 млн грн (36,7%) по сравнению с 2018 годом – с 862 млн 109 тыс. до 545 млн 639 тыс. гривен. Существенному сокращению подверглась статья «осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» – в следующем году на нее будет выделено 100 млн гривен против 362,5 млн грн в 2018-м. На руководство и управление в сфере информационной политики (финансирование самого министерства) предлагается выделить 20,923 млн грн.

Напомним, ранее Комитет Верховной рады по свободе слова раскритиковал МИП за использование выделенных средств на данную программу.

Как писала «Телекритика», изначально в первом чтении МПИ получила 424,7 млн грн. В поправках к первому чтению нардепы Антон Яценко и Виктор Бондарь предлагали урезать финансирование иновещания до 120 млн грн, но поправку не поддержал бюджетный комитет Верховной рады.

Напомним, в этом году финансирование Мультимедийной платформы иновещания выросло вдвое по сравнению с 2017-м – с 217,8 млн до 458,2 млн грн. Эта сумма соответствует прописанной по закону сумме в 0,06% бюджета за прошлый год.

Другие государственные СМИ. На освещение деятельности Верховной рады выделено 44 млн 771,3 тысяч гривен. В эту сумму включен бюджет телеканала «Рада», газеты «Голос Украины» и радиовещание в эфире общественного «Украинского радио». Финансовая поддержка «Урядового курьера» в 2019-м составит 13 млн 461,1 тысяч гривен.

Регулятор. Бюджет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания продолжает расти. В 2019-м регулятору достанется 124 млн 861,3 тыс. гривен. В этом году бюджет госоргана составил 102,2 млн гривен (47,6 млн гривен в 2017-м), около половины этих средств было выделено на усовершенствование мониторингового центра. Расходы потребления в 2019-м составят 66,344 млн гривен, на развитие – 58,516 млн гривен.

«Киношный миллиард».Обещанный ранее миллиард на украинское кино вылился в дотацию в размере 1,2 млрд гривен. Из них 505,3 млн грн досталось Государственному агентству по вопросам кино на реализацию программы «государственная поддержка киноматографа». Еще 708 млн 7,8 тыс. гривен выделено структуре Министерства культуры – «Украинскому культурному фонду». Статья включает «поддержку фильмов патриотического направления» и содержание фонда. В данной статье расписана только оплата труда в размере 14,716 млн гривен и коммунальные услуги в размере 880,6 тысяч гривен.

Фото: zib.com.ua