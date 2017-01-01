ТЕЛЕКРИТИКА
Детские коляски

Как выбрать детскую коляску: полезные советы

Общество

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Разве можно представить прогулку с грудным малышом без комфортной для него детской колясочки? Конечно же, это совершенно невозможно! Однако молодые родители сталкиваются с трудностями поиска самой подходящей модели. Давайте же вместе разберемся, какой должна быть детская коляска, чтобы она подошла и малютке, и его маме.

Выбираем лучшую коляску

Как только в семье появляется ребенок, родители начинают раздумывать над тем, какую детскую коляску стоит приобрести. При том, она должна прослужить весьма долго и быть очень комфортной для малютки. Современные производители изготавливают нереальное количество моделей как для младенцев, так и для детей лет до трех. И чтобы не запутаться в таком ассортименте, стоит ориентироваться на несколько основных правил.

Какими бывают коляски

Сперва попробуем выбрать оптимальный тип детской коляски:

• Классическая модель станет лучшим вариантом для детей, которым исполнилось 8 месяцев. Дети такого возраста еще не умеют сидеть, а на прогулках они преимущественно спят. Модели должны быть с просторной и достаточно глубокой люлькой, твердым дном. Плотный каркас принесет немало пользы при прогулках зимой. Упрочненные стенки станут надежной защитой младенца от холода и ветров.

• Прогулочная коляска подойдет более старшим детям. Малыш сможет в ней сидеть, а не только лежать. Сидение должно быть достаточно жестким, чтобы спинка ребенка надежно удерживалась. Для удобства можно присмотреться к коляскам с настраиваемым сидением, которое помогает усадить малютку в разные положения. Важно, чтобы у таких колясок были ремни безопасности.

• Коляски-трости привлекают внимание тем, что их можно быстро сложить до размеров обычной трости. Такие модели подойдут активным и весьма взрослым детишкам.

• Модульные системы создаются на основе каркаса с люлькой, сидением или автомобильным креслом. Так можно получить универсальную конструкцию, которая избавит от надобности приобретать несколько колясок. Естественно, стоимость такого изделия будет немного выше.

• Трансформер по своим особенностям похож на модульную систему. Он также монтируется из люльки, которая устанавливается на специальный прогулочный блок. Недостатком такой модели является низкая практичность. Люлька устанавливается ниже и не лучшим образом держит свою форму. К тому же, сама коляска будет весить весьма много. Однако трансформеры привлекают внимание своей компактностью, их легко сложить и отрегулировать спинку прогулочного блока.

Учитываем конструкцию колясок

Не забываем ориентироваться и на габариты детской коляски. Помним о том, что выносить большую и тяжелую коляску из многоэтажного дома будет не самым приятным времяпрепровождением.

Учитываем и диаметр колес. Чем больше колеса, тем лучше коляска справится с недостатками дорожного покрытия. Подобные модели подойдут для прогулки по снегу, льду и слякоти. Маленькие колеса имеют внушительные преимущества в виде упрощенного управления.

Выбирайте модели, у которых максимально удобные ручки, регулируемые по высоте. Хорошим выбором станут варианты с перекидывающимися ручками. Так можно поменять положение малютки в коляске.

Итоги

Выбрать хорошую коляску – задача весьма трудная. Ориентируйтесь на возраст ребенка, индивидуальные особенности коляски и свои финансовые ресурсы.

Найти оптимальную детскую коляску можно на сайте интернет-магазина Rozetka по ссылке: https://rozetka.com.ua/detskie-kolyaski/c100389/

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