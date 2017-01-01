Как выбрать детскую коляску: полезные советы

Сперва попробуем выбрать оптимальный тип детской коляски:

• Классическая модель станет лучшим вариантом для детей, которым исполнилось 8 месяцев. Дети такого возраста еще не умеют сидеть, а на прогулках они преимущественно спят. Модели должны быть с просторной и достаточно глубокой люлькой, твердым дном. Плотный каркас принесет немало пользы при прогулках зимой. Упрочненные стенки станут надежной защитой младенца от холода и ветров.

• Прогулочная коляска подойдет более старшим детям. Малыш сможет в ней сидеть, а не только лежать. Сидение должно быть достаточно жестким, чтобы спинка ребенка надежно удерживалась. Для удобства можно присмотреться к коляскам с настраиваемым сидением, которое помогает усадить малютку в разные положения. Важно, чтобы у таких колясок были ремни безопасности.

• Коляски-трости привлекают внимание тем, что их можно быстро сложить до размеров обычной трости. Такие модели подойдут активным и весьма взрослым детишкам.

• Модульные системы создаются на основе каркаса с люлькой, сидением или автомобильным креслом. Так можно получить универсальную конструкцию, которая избавит от надобности приобретать несколько колясок. Естественно, стоимость такого изделия будет немного выше.

• Трансформер по своим особенностям похож на модульную систему. Он также монтируется из люльки, которая устанавливается на специальный прогулочный блок. Недостатком такой модели является низкая практичность. Люлька устанавливается ниже и не лучшим образом держит свою форму. К тому же, сама коляска будет весить весьма много. Однако трансформеры привлекают внимание своей компактностью, их легко сложить и отрегулировать спинку прогулочного блока.