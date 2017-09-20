Как угрожают украинским журналистам

Угрозы являются неотъемлемой частью журналистской профессии. Политики, правоохранители и многие другие часто думают, что решить проблемы можно с помощью угроз и физической силы.
Согласно данным Института массовой информации, только с начала этого года 21 журналист в Украине получал угрозы из-за своей профессиональной деятельности. 18 журналистов были избиты, также зафиксированы 54 случая препятствия журналистской деятельности.
«Телекритика» собрала несколько необычных угроз, которые звучали в адрес украинских журналистов.
На прошлой неделе нардеп от «Радикальной партии» Олег Куприенко предложил давать журналистам, работающим в Раде, слабительные лекарства, причем делать это неестественным способом.
"Купить пачку «Пургена» и по таблетке засовывать журналистам в сраку", – сказал он.
Одна из самых известных угроз – слова тогда еще одного из лидеров оппозиции Арсения Яценюка, произнесенные в адрес ведущего саркастических передач Алексей Дурнева. Во время акции протеста Дурнев подошел к Яценюку и подарил ему морковку, оппозиционер сказал: "Щоб я її тобі в жопу не засунув".
Владыка Павел из Киево-Печерской лавры был настолько возмущен сюжетом журналиста Михаила Ткача, что сначала угрожал побить камеры, потом грозился подать на него в суд, а затем и вовсе напомнил о суде божьем. "Слава богу, що є суд божий. Ти за це получиш і твої діти будуть відповідати за твою брехню", – сказал он журналисту.
Видео общения священника с журналистом разлетелось на цитаты, начиная от: "Тобі ніхто такого не подарує" (об элитном автомобиле) до "Вдягни туфлі нормальні, а то ходиш, як бомж".
Тот же Владыка Павел снова угрожал журналистам «1+1» за то, что те сняли сюжет о том, как он нарушает ПДД, и пришли к нему с вопросами.
"Если будут такие нападки, то я сделаю так, чтобы мое недостойное поведение, по их мнению, воздало им сторицей, потому что больше такого невежества, унижения, насмешки от горе-журналистов церковь не может терпеть… Если я не хочу общаться с человеком в независимой стране, я имею на это право…С нами Бог, разумейте это и покарайтесь", – заявил он.
Журналистке «Нового времени» Кристине Бердинских угрожали после публикации статьи о бизнесе депутата Юрия Бойко.
Ей прислали смс с угрозами расправы. "Кристина, еще один высер в журнальчиках о Киевгазе и твой памятник будет стоять рядом с памятником Гонгадзе", – написано в сообщении.
Во время Революции достоинства журналистка «ГромТВ» снимала в палаточном городке «Антимайдана». Ей постоянно мешали это делать, несмотря на то, что она представлялась сотрудницей СМИ. В итоге, одна из активисток «Антимайдана» потребовала у нее представиться и пообещала "пробить эту информацию".
Глава николаевской областной ячейки «Радикальной партии Олега Ляшко» угрожал журналистам вилами: "Эти вилы для того, чтобы вы не искажали информацию", – сказал он.
Журналист телеканала ZIK снимал сюжет о том, как в Киеве незаконно торгуют арбузами. Это не понравилось их владельцу и он начал угрожать убийством и тем, что "засунет микрофон в жопу и выеб*т".
Охранники Светланы Лободы угрожали оператору «1+1» прострелить колено, а ее директор – вырвать журналистке язык: "Если попадешься мне лично – петь больше не будешь точно, вырву лживый язык". И даже пригрозила передать фото журналистки Рамзану Кадырову, ведь "он таких пристреливает". После этого певица выпустила клип, в котором ее охранники убили журналиста.
В Николаеве активисты, митинговавшие под зданием Николаевской областной государственной администрации в связи с коррупционными скандалами в области, в социальных сетяхугрожалижурналистам интернет-издания «Преступности.НЕТ» из-за того, что они критически относятся к деятельности митингующих.
"Пока у вас есть время, используйте его с пользой. Запасайтесь песком, огнетушителями, брониками, касками, открывайте шенгенские визы", – написал один из них. "Я вас, сук, за Ольгу Николаевну (Ольга Кравец – глава николаевской областной ячейки партии «Батькивщина») на тряпки рвать буду. Лучше сиди тихо и не будет беды", – заявил другой.
Это лишь несколько случаев, с необычными угрозами. Украинским журналистам регулярно угрожают из-за профессиональной деятельности, часто это заканчивается физическим насилием, а иногда даже смертью. Закончить текст хочется выступлением президента Петра Порошенко, во время которого он заявил, что украинским журналистам ничего не угрожает.