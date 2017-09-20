Как угрожают украинским журналистам

Согласно данным Института массовой информации, только с начала этого года 21 журналист в Украине получал угрозы из-за своей профессиональной деятельности. 18 журналистов были избиты, также зафиксированы 54 случая препятствия журналистской деятельности.

«Телекритика» собрала несколько необычных угроз, которые звучали в адрес украинских журналистов.

На прошлой неделе нардеп от «Радикальной партии» Олег Куприенко предложил давать журналистам, работающим в Раде, слабительные лекарства, причем делать это неестественным способом.

"Купить пачку «Пургена» и по таблетке засовывать журналистам в сраку", – сказал он.