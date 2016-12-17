Как трансгендеры попадают на обложки ведущих журналов

Мы разбирались в том, почему Playboy, Vogue, GQ, National Geographic и другие журналы ставят на свои обложки трансгендерных людей.
Кто такие трансгендерные люди
Трансгендерность – это несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом. Человек может родиться мужчиной, но всю жизнь ощущать себя женщиной, несмотря на то, что его воспитывали как мужчину. Не все люди, осознавшие несовпадение своей гендерной идентичности с полом, пытаются это исправить. Некоторые продолжают так жить, подыгрывая социальным ролям. Другие же решаются на «переход» – операцию по смене пола. Ученыеустановили, что уже в возрасте 5 лет с помощью тестов можно определить, как ребенок идентифицирует свою половую роль.
У трансгендерных людей масса проблем. Особенно у тех, кто решился на «переход». В Украине, например, для смена пола необходимо около месяца пролежать в психиатрической клинике, пройти ряд тестов и объяснить непонятной комиссии, почему нужно совершить такой шаг. Появляются проблемы и с документами, когда на фотографии паспорта изображено мужское лицо, а внешность человека за годы изменилась, крайне тяжело доказать, что это ты. Это если не говорить о реакции общества, которая чаще всего негативная и нетерпимая.
Ниже мы собрали несколько примеров, как и почему трансгендерные люди оказывались на обложках ведущих мировых журналов.
Playboy
Модель-трансгендер Инес Рауукрасила обложку Playboy. Это первый подобный опыт в истории журнала. А вот модель уже появлялась на обложках топовых журналов: Luvre и Vogue, а в мае 2014 года – на сайте Playboy.
"Во время этой фотосессии я думала о самых сложных днях моего детства, – говорит Инес. – Теперь же все происходящее делает меня счастливой. Не думала, что я стану девушкой месяца в Playboy. Это самый красивый комплимент, который мне приходилось получать".
Инес Рау 26 лет, она француженка североафриканского происхождения. Операцию по смене пола сделала в 15 лет. Позже переехала в Нью-Йорк, начала выступать на концертах диджеев и стала моделью. Занималась тайским боксом и кикбоксингом.
Vogue
Валентина Сампайо из Бразилии стала первой трансгендерной девушкой, попавшей на обложку популярного французского глянца Vogue. По словам редактора издания Эмманюаль Альт, Сампайо заслужила это своей поразительной красотой.
В своей редакционной колонке она написала что эта модель-трансгендер ничем не уступает по красоте другим женщинам в отрасли. "Эта роковая женщина Валентина родилась мальчиком. Но она привлекла нас не своей незаурядной красотой, а тем, что представляет собой символ перемены наших представлений о типах мужской и женской красоты", – пишет Альт.
По ее словам, это является наивысшим символом отказа от конформизма. "Но только тогда, когда фото трансгендера появится на обложке журнала без необходимости сопровождать его редакционным комментарием, мы будем знать, что наконец победили", – подчеркивает редактор.
До этого Валентина Сампайо появлялась на обложке бразильского издания журнала Elle.
Men's Health
В 2016 году на обложке апрельского немецкого журнала Men’s Health впервые появился трансгендер– 27-летний Бен Мельцер. Он принял участие в конкурсе, организованном журналом, вошел в число его финалистов и, несмотря на то что не занял в нем первое место, все же появился на коллекционной обложке издания.
Он надеется, что его появление на обложке журнала поможет всему трансгендерному сообществу и что общество наконец поймет, что трансгендерные мужчины ничем не отличаются от цисгендерных.
"Многие спрашивают меня: "Зачем ты это сделал? Зачем ты публично рассказал свою историю?" Но ответ на этот вопрос прост. Мне было не с кем поговорить. Некому задать вопросы, – рассказал Мельцер в интервью Bild. – Это я и хочу сделать. Я хочу стать лицом трансгендерного сообщества – и помочь другим найти ответы на мучившие меня вопросы".
TIME
Лаверни Кокс, звезда комедийного телесериала Orange Is the New Black попала на обложку одного из самых влиятельных изданий мира. Ее фото сопровождает подпись «Переломный момент для трансгендеров».
"Я понимаю, что это большой шаг не только для меня, это переломный момент в истории нашей страны, где неприемлемо подвергать трансгендерных людей стигматизации, осмеянию, уголовной ответственности и игнорированию", – сказала она.
До этого Лаверни Кокс была удостоена награды GLAAD Media Awards за активную борьбу в отстаивании прав трансгендерных людей.
National Geographic
В январе 2017 года National Geographic выпустил специальный выпуск под названием Gender Revolution (революция полов). На обложке – фотография 9-летней Эйвери Джексон, которая идентифицирует себя девочкой с трех лет, а когда Джексон исполнилось семь, она рассказала, что чувствует и как живет.
"National Geographic почти 130 лет, и мы освещали культуру, общество и социальные вопросы все эти годы. Прислушиваясь к дискуссиям и обсуждениям в обществе, мы были поражены, что именно гендер стоял в центре очень многих историй и новостей. Мы хотели показать, как традиционные гендерные роли соблюдаются во всем мире, но также оценить весь спектр гендерных идентификаций. Так много внимания уделяется трансгендерным знаменитостям, но при этом нет понимания жизни обычных людей и ежедневных проблем, с которыми они сталкиваются из-за гендера – в учебных кабинетах или же на рабочих местах", – сказала главред издания Сьюзан Голдберг.
GQ
New York Times Magazine
В июне 2017 на обложке The New York Times Magazine появилась трансгендерная девушка Челси Мэннинг. В отличие от предыдущих случаев, она не является профессиональной моделью. До смены пола Челси была известна под именем Брэдли Мэннинг, служила в армии США, а позже стала информатором WikiLeaks, за что попала в военную тюрьму.
Мэннинг рассказала в интервью глянцу, зачем решила рассекретить более 700 тысяч документов. По ее словам, для нее мир разделился на тот, что был в Америке, и тот, который она увидела в Ираке.