Как трансгендеры попадают на обложки ведущих журналов

Лаверни Кокс, звезда комедийного телесериала Orange Is the New Black попала на обложку одного из самых влиятельных изданий мира. Ее фото сопровождает подпись «Переломный момент для трансгендеров».

"Я понимаю, что это большой шаг не только для меня, это переломный момент в истории нашей страны, где неприемлемо подвергать трансгендерных людей стигматизации, осмеянию, уголовной ответственности и игнорированию", – сказала она.

До этого Лаверни Кокс была удостоена награды GLAAD Media Awards за активную борьбу в отстаивании прав трансгендерных людей.