Как трансгендеры попадают на обложки ведущих журналов

Трансгендерность – это несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом. Человек может родиться мужчиной, но всю жизнь ощущать себя женщиной, несмотря на то, что его воспитывали как мужчину. Не все люди, осознавшие несовпадение своей гендерной идентичности с полом, пытаются это исправить. Некоторые продолжают так жить, подыгрывая социальным ролям. Другие же решаются на «переход» – операцию по смене пола. Ученыеустановили, что уже в возрасте 5 лет с помощью тестов можно определить, как ребенок идентифицирует свою половую роль.

У трансгендерных людей масса проблем. Особенно у тех, кто решился на «переход». В Украине, например, для смена пола необходимо около месяца пролежать в психиатрической клинике, пройти ряд тестов и объяснить непонятной комиссии, почему нужно совершить такой шаг. Появляются проблемы и с документами, когда на фотографии паспорта изображено мужское лицо, а внешность человека за годы изменилась, крайне тяжело доказать, что это ты. Это если не говорить о реакции общества, которая чаще всего негативная и нетерпимая.

Ниже мы собрали несколько примеров, как и почему трансгендерные люди оказывались на обложках ведущих мировых журналов.