Как телеканалы соблюдают языковые квоты

Лидерами по объему украинского языка в своем эфире среди развлекательно-информационных телеканалов являются «UA:Перший» (100%), «1+1» (83%) и НТН (75%). Такую информацию сегодня обнародовали члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию по итогам мониторинга 36 общенациональных и спутниковых каналов.
А наибольшая доля русскоязычных передач зафиксирована в эфире каналов «Интер» (63%), «Украина» (34%) и ICTV (26%).
Среди информационных телеканалов лидерами по реальному объему государственного языка является «Общественное» и «Еспресо» (100%), а также «5 канал» (99%). Тогда как русскоязычных передач больше всего в эфире «112 Украина» (21%), «ПравдаТУТ» (10%) и NewsNetwork (7%).
Больше всего украинского языка среди познавательных каналов в эфире «Культуры» (100%) и «Мега» (98%), а наибольшая доля русскоязычных передач – в эфире медицинского телеканала «Эскулап» (51%). Лидерами среди развлекательных телеканалов по доле госязыка является М1, ТЕТ и «Новый канал» (100%), а наибольшая доля русскоязычных передач на каналах «Индиго» (63%), К1 (39%) и «Enter-фильм» (35%).
Абсолютные лидеры по фактическому объему украинского языка в эфире – детские телеканалы. Это «Пиксель», «ПлюсПлюс», «Малыш», эфир которых состоит из 100% украиноязычного контента, и телеканал LaLe с 99,8% на крымскотатарском языке, который является языком коренного народа Крыма, поэтому в квоту засчитывается.
Напомним, языковый квоты на украинском ТВ начали действовать с 13 октября. Согласно закону, для общенациональных телекомпаний доля передач или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в промежуток времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. При этом в течение первого года действия квот передачи собственного производства телеканалов считаются выполненными на украинском языке, даже если они русскоязычные.
Фото: ТК
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