Как телеканалы соблюдают языковые квоты

Лидерами по объему украинского языка в своем эфире среди развлекательно-информационных телеканалов являются «UA:Перший» (100%), «1+1» (83%) и НТН (75%). Такую информацию сегодня обнародовали члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию по итогам мониторинга 36 общенациональных и спутниковых каналов.

А наибольшая доля русскоязычных передач зафиксирована в эфире каналов «Интер» (63%), «Украина» (34%) и ICTV (26%).

Среди информационных телеканалов лидерами по реальному объему государственного языка является «Общественное» и «Еспресо» (100%), а также «5 канал» (99%). Тогда как русскоязычных передач больше всего в эфире «112 Украина» (21%), «ПравдаТУТ» (10%) и NewsNetwork (7%).