Как тебе такое, Би-би-си? Порошенко подал в суд на британскую медиакомпанию

Как сообщается, причиной подачи иска в суд стала публикация BBC за май текущего года, в которой утверждается, что Порошенко через посредников якобы заплатил адвокату Дональда Трампа за встречу с президентом США. Речь идет о сумме в $400 тыс.

«По словам источников в Киеве, личный адвокат Дональда Трампа, Майкл Коэн, получил секретный платеж в размере не менее $400 тыс. (300 тыс. фунтов стерлингов) для установления переговоров между президентом Украины и президентом Трампом», – сказано в материале британской службы новостей.

В статье также сообщается, что Трамп мог вовсе не знать о полученной Коэном сумме от украинской стороны, а сам адвокат американского президента в комментариях отрицает факт получения денег.

В иске Порошенко отмечается, что компания отказалась публиковать опровержение или приносить извинения за публикацию про президента Украины, адвокаты которого утверждают, что материал «нанес урон репутации Порошенко, что особо опасно, поскольку он активно продвигает в Украине антикоррупционные шаги». Материал BBC все еще доступен на сайте службы.