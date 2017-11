Как СМИ писать об инвалидности

"Говоря о людях с инвалидностью, следует использовать people first language, то есть язык, в котором на первом месте всегда человек: девушка на инвалидной коляске, а не инвалид-колясочник; Глеб, у которого аутизм, а не аутист; ученица с инвалидностью, а не «децепешница». И вообще использовать упоминания об инвалидности или определенных нарушениях стоит только тогда, когда это крайне необходимо, ведь инвалидность не единственная, а главное – совсем не основная характеристика человека, поэтому не стоит постоянно на ней делать акцент", – пишет координатор правозащитной общественной организации Fight For Right Юлия Сачук на The Village Украина.