Как СМИ писать об инвалидности

«Телекритика» разбиралась, как медиа нужно писать о людях с инвалидностью, какую терминологию использовать и как избавиться от стереотипов.
Корректная терминология
В новом сезоне шоу Майкла Щура «#@)₴?$0» появилась рубрика про инклюзию. Там паралимпиец, соучредитель инициативы «Доступно.UA» Дмитрий Щебетюк рассказывает о том, как проехать по украинским улицам на коляске, как не стать «наглым уродом», как правильно называть людей с инвалидностью и т. д.
"Есть десятки слов для людей с инвалидностью – забудьте о них", – говорит Щебетюк. Сюда входят: «человек с ограниченными возможностями», «человек с особыми потребностями», «инвалид», «особенные люди», «колясочник» и т. д. Правильно говорить – «люди с инвалидностью». Ведь так написано в конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. А еще лучше, говорит Дмитрий Щебетюк, называть таких людей просто по имени.
В Украине даже издали пособие по инклюзивному принятию решений для средств массовой информации, где собраны все рекомендации о том, как правильно рассказывать об инвалидности.
Борьба со стереотипами
Именно на СМИ лежит большая ответственность, касающаяся распространения некорректной терминологии и стереотипов. Например, если в эфире популярного телеканала говорят «инвалид», то почему среднестатистические люди должны говорить иначе?
Журналистам необходимо перестать распространять стереотипы о том, что люди с инвалидностью не могут быть счастливыми и злы на весь мир, что у них нет будущего и они являются обузой для родных. Также не стоит украшать материалы о людях с инвалидностью такими подводками: "Они мужественно держатся, несмотря на тяжелые страдания". Не стоит представлять их чудаками или людьми, которые интересуются лишь своей инвалидностью и не могут быть экспертами в других темах.
Как общаться с людьми с инвалидностью
Журналистка «Центра информации о правах человека» Ирина Выртосурассказала, что обращаться к ним нужно так же, как и ко всем другим членам общества.
"Общайтесь обычным тоном. Позвольте людям с инвалидностью говорить самим за себя: так вы покажете аудитории, что они не немощные, а достаточно осведомленные и квалифицированные. Будьте терпеливыми: не заканчивайте предложения собеседника. Говорите с человеком так, чтобы ваши глаза были на одном уровне", – говорит она.