Как СМИ писать об инвалидности

В новом сезоне шоу Майкла Щура «#@)₴?$0» появилась рубрика про инклюзию. Там паралимпиец, соучредитель инициативы «Доступно.UA» Дмитрий Щебетюк рассказывает о том, как проехать по украинским улицам на коляске, как не стать «наглым уродом», как правильно называть людей с инвалидностью и т. д.

"Есть десятки слов для людей с инвалидностью – забудьте о них", – говорит Щебетюк. Сюда входят: «человек с ограниченными возможностями», «человек с особыми потребностями», «инвалид», «особенные люди», «колясочник» и т. д. Правильно говорить – «люди с инвалидностью». Ведь так написано в конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. А еще лучше, говорит Дмитрий Щебетюк, называть таких людей просто по имени.

В Украине даже издали пособие по инклюзивному принятию решений для средств массовой информации, где собраны все рекомендации о том, как правильно рассказывать об инвалидности.