ТЕЛЕКРИТИКА

Как СМИ писать об инвалидности

Нужно избавиться от стереотипов и некорректной терминологии

Общество

«Телекритика» разбиралась, как медиа нужно писать о людях с инвалидностью, какую терминологию использовать и как избавиться от стереотипов.


Корректная терминология

В новом сезоне шоу Майкла Щура «#@)₴?$0» появилась рубрика про инклюзию. Там паралимпиец, соучредитель инициативы «Доступно.UA» Дмитрий Щебетюк рассказывает о том, как проехать по украинским улицам на коляске, как не стать «наглым уродом», как правильно называть людей с инвалидностью и т. д.

"Есть десятки слов для людей с инвалидностью – забудьте о них", – говорит Щебетюк. Сюда входят: «человек с ограниченными возможностями», «человек с особыми потребностями», «инвалид», «особенные люди», «колясочник» и т. д. Правильно говорить – «люди с инвалидностью». Ведь так написано в конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. А еще лучше, говорит Дмитрий Щебетюк, называть таких людей просто по имени.

В Украине даже издали пособие по инклюзивному принятию решений для средств массовой информации, где собраны все рекомендации о том, как правильно рассказывать об инвалидности.

"Говоря о людях с инвалидностью, следует использовать people first language, то есть язык, в котором на первом месте всегда человек: девушка на инвалидной коляске, а не инвалид-колясочник; Глеб, у которого аутизм, а не аутист; ученица с инвалидностью, а не «децепешница». И вообще использовать упоминания об инвалидности или определенных нарушениях стоит только тогда, когда это крайне необходимо, ведь инвалидность не единственная, а главное – совсем не основная характеристика человека, поэтому не стоит постоянно на ней делать акцент", – пишет координатор правозащитной общественной организации Fight For Right Юлия Сачук на The Village Украина.

Борьба со стереотипами

Именно на СМИ лежит большая ответственность, касающаяся распространения некорректной терминологии и стереотипов. Например, если в эфире популярного телеканала говорят «инвалид», то почему среднестатистические люди должны говорить иначе?

Журналистам необходимо перестать распространять стереотипы о том, что люди с инвалидностью не могут быть счастливыми и злы на весь мир, что у них нет будущего и они являются обузой для родных. Также не стоит украшать материалы о людях с инвалидностью такими подводками: "Они мужественно держатся, несмотря на тяжелые страдания". Не стоит представлять их чудаками или людьми, которые интересуются лишь своей инвалидностью и не могут быть экспертами в других темах.

Как общаться с людьми с инвалидностью

Журналистка «Центра информации о правах человека» Ирина Выртосурассказала, что обращаться к ним нужно так же, как и ко всем другим членам общества.

"Общайтесь обычным тоном. Позвольте людям с инвалидностью говорить самим за себя: так вы покажете аудитории, что они не немощные, а достаточно осведомленные и квалифицированные. Будьте терпеливыми: не заканчивайте предложения собеседника. Говорите с человеком так, чтобы ваши глаза были на одном уровне", – говорит она.

Главное в разделе

Общество

Умерла журналистка ТСН Мария Адамская

Общество

Телеведущий и киновед Владимир Войтенко в больнице после ДТП

Популярное на Телекритике



Культура

Настя Шевченко: «Культурная децентрализация проходит быстрее, чем мы думаем»

Общество

Умерла журналистка ТСН Мария Адамская

Культура

Дневники Астрид Линдгрен: Карлсон, который живет на шифре

Дуся

В попытке сделать селфи блогерша выпала из окна и разбилась