Как СМИ избавиться от гомофобии

На прошлой неделе украинское спортивное онлайн-издание Sportarena опубликовало текст о хоккее, который на самом деле является набором гомофобских клише. Материал переполнен ненавистью, некорректной терминологией и гомофобией.

Выпускающий редактор издания сообщил, что материал является спорным, поэтому его и опубликовали, а в целом редакция не разделяет мнение автора. «Телекритика» объясняет, почему аргумент «спорный» не может быть использован для публикации подобных материалов и что нужно делать СМИ, чтобы избежать проявлений гомофобии в своих текстах.