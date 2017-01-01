Как СМИ избавиться от гомофобии

Почему гомофобия не может быть спорной темой, и что делать журналистам для корректного освещения ЛГБТ-тематики.
На прошлой неделе украинское спортивное онлайн-издание Sportarena опубликовало текст о хоккее, который на самом деле является набором гомофобских клише. Материал переполнен ненавистью, некорректной терминологией и гомофобией.
Выпускающий редактор издания сообщил, что материал является спорным, поэтому его и опубликовали, а в целом редакция не разделяет мнение автора. «Телекритика» объясняет, почему аргумент «спорный» не может быть использован для публикации подобных материалов и что нужно делать СМИ, чтобы избежать проявлений гомофобии в своих текстах.
Гомофобия – не спорная тема
«Никто не опубликует материал, где отрицают Холокост и расизм»
Как писать про ЛГБТ
Специально чтобы повысить уровень грамотности журналистов, Институт массовой информации и Всеукраинская благотворительная организация «Точка опоры» совместно разработали словарь корректной ЛГБТ-терминологии.
Стоит заметить, что суффикс «-изм» указывает на течение (акмеизм, волюнтаризм), учение (буддизм) либо болезнь (дальтонизм). Гомосексуальность ничего общего с этим не имеет. Более того, гетеросексуальных людей никто не называет «гетеросексуалистами». Получается, что слова «гомосексуалист», «гомосексуализм» приравнивают ориентацию к болезни либо к идеологии, а также подчеркивают принципиальную разницу между гетеро- и гомосексуальными людьми. Поэтому и нужно использовать слово «гомосексуальность».
«Журналисты довольно поверхностно представляют себе проблематику, о которой пишут, а также плохо знают терминологию»
Как рассказал «Телекритике» исполнительный директор «Точки опоры» Тимур Левчук, гомофобные погрешности, которые он видит в СМИ, связаны с тем, что журналисты довольно поверхностно представляют себе проблематику, о которой пишут, а также плохо знают терминологию.
"Например, часто путают однополые браки и партнерства, причем в одной новости; называют трансгендерных людей трансвеститами; до сих пор называют Марши равенства в Киеве и Одессе парадами; используют термин «гомосексуализм». Отдельно отмечу, что в случае появления откровенно манипулятивных и гомофобных статей мы не видим осуждения со стороны редакции, а только заявления о свободе слова, хоть это не имеет ничего общего с популяризацией ненависти", – говорит он.
Как исправить ошибки
Тимур Левчук считает, что редакциям необходимо разрабатывать стандарты своей работы, тогда, по его словам, манипулятивные статьи не будут иметь шансов на публикацию. Журналистам же он советует воспользоваться кратким справочником «Как писать про ЛГБТ» и пройти онлайн-курс на эту же тему.
Коллаж: Назар Шешуряк