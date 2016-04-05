Как роботизация меняет журналистику

Сможет ли робот получить Пулитцеровскую премию, как и где искусственный интеллект уже заменил человека и чего ждать журналистам от роботизации в будущем.
Будущее уже наступило
«Появляются алгоритмы, которые могут писать не только сухие сводки о происшествиях, но и полноценные материалы»
Он работает следующим образом. Редакторы создают нарративные шаблоны для историй, в том числе ключевые фразы, которые учитывают различные потенциальные результаты (от «республиканцы сохранили контроль над домом» до «демократы восстановили контроль над домом»). Heliograf идентифицирует соответствующие данные, сопоставляет их с соответствующими фразами в шаблоне, объединяет их, а затем публикует разные версии на разных платформах. Система также может оповещать репортеров через Slack о любых аномалиях, которые он находит в данных, например, более широкие поля, чем прогнозировалось.
Washington Post – не единственное СМИ, которое уже использует в своей работе искусственный интеллект. Например, газета USA Today использовала программное обеспечение Wibbitz для создания коротких видеороликов: оно может конденсировать новостные статьи в сценарии, объединять подборку изображений или видеоматериалов и даже добавлять повествование с синтезированным голосом речевого сигнала.
News Tracet – это алгоритм Reuters, который помогает журналистам оценить целостность твита. Технология оценивает возникающие истории на основе «достоверности» и «новостности», а также – кто твиттит об этом, как он распространяется по сети и пытались ли пользователи в Twitter подтвердить или опровергнуть нарушения.
В марте 2014 года робот газеты Los Angeles Times Quakebot написал заметку о землетрясении в Калифорнии. В тексте рассказывалось о том, когда произошло землетрясение, какая у него была магнитуда и каков радиус распространения. Робот получает оповещение о землетрясении от Геологической службы США, выбирает нужные данные и вставляет их в заранее написанный шаблон, а затем отправляет редактору уведомление, чтобы он проверил текст. В прошлом месяце компания Google вложила $0,8 миллионов в сайт с роботами-новостниками.
Со временем появляются и более сложные алгоритмы, которые могут писать не только сухие сводки о происшествиях, но и полноценные материалы. Компания Automated Insights из Северной Каролины создала платформу Wordsmith, которая генерирует связанные тексты на основе набора данных. Она не просто заполняет пропуски, а пишет собственные тексты. Программа собирает данные из финансовых отчетов, вычленяет из них самые важные, сопоставляет с общеэкономической информацией и формирует новостные заметки о доходах. Подобных примеров с каждым годом все больше, а алгоритмы становятся на порядок качественнее.
Заменят ли роботы людей-журналистов?
В Washington Post уверяют, что они с осторожностью относятся к любой технологии, которая может заменить людей. Однако в ноябре 2012 года потребовалось четыре сотрудника и 25 часов, чтобы собрать и опубликовать лишь небольшую часть результатов выборов. В ноябре 2016 года Heliograf создал более 500 статей с небольшим вмешательством человека. Со временем Heliograf сможет самостоятельно искать в интернете, о чем говорят люди, проверять почту, чтобы узнать, занята ли эта история, а если нет, предупредить редакторов или просто написать кусок текста.
Журнал Forbes пишет, что после 2020 года человек начнет исчезать из журналистики: «Программы перевода речи в текст и программы по написанию текстов заменят журналистов, которые специализируются на написании новостных материалов по открытым источникам. Bloomberg уже заменил часть новостных журналистов на программу, которая пишет биржевые новости». Однако издание отмечает, что авторская журналистика останется востребованной.
«Робот сможет получить Пулитцеровскую премию за журналистский материал»
В то же время исследование Оксфордского университета показало, что журналистика – одна из наименее уязвимых областей для автоматизации. Однако, по мнению The Guardian, роботы понемногу завоевывают мир журналистики, и этому есть доказательства.
Роботы-журналисты могут повысить скорость производства контента и снизить расходы на создание некоторых материалов. Правда, по мнению исследователей, шаблоны, которые роботы используют для написания новостей, не позволяют полностью раскрыть тему, к примеру, объяснить, откуда взялись те или иные цифры, потому что шаблон был создан до того, как эти цифры вообще появились. Но все же у роботов есть потенциал исправить эти недочеты.
В ближайшем будущем, считает представитель компании Narrative Science Криса Хаммонда, роботы смогут рассказывать целые истории и, вполне возможно, претендовать на получение Пулитцеровской премии.