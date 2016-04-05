Как роботизация меняет журналистику

News Tracet – это алгоритм Reuters, который помогает журналистам оценить целостность твита. Технология оценивает возникающие истории на основе «достоверности» и «новостности», а также – кто твиттит об этом, как он распространяется по сети и пытались ли пользователи в Twitter подтвердить или опровергнуть нарушения.

В марте 2014 года робот газеты Los Angeles Times Quakebot написал заметку о землетрясении в Калифорнии. В тексте рассказывалось о том, когда произошло землетрясение, какая у него была магнитуда и каков радиус распространения. Робот получает оповещение о землетрясении от Геологической службы США, выбирает нужные данные и вставляет их в заранее написанный шаблон, а затем отправляет редактору уведомление, чтобы он проверил текст. В прошлом месяце компания Google вложила $0,8 миллионов в сайт с роботами-новостниками.

Со временем появляются и более сложные алгоритмы, которые могут писать не только сухие сводки о происшествиях, но и полноценные материалы. Компания Automated Insights из Северной Каролины создала платформу Wordsmith, которая генерирует связанные тексты на основе набора данных. Она не просто заполняет пропуски, а пишет собственные тексты. Программа собирает данные из финансовых отчетов, вычленяет из них самые важные, сопоставляет с общеэкономической информацией и формирует новостные заметки о доходах. Подобных примеров с каждым годом все больше, а алгоритмы становятся на порядок качественнее.